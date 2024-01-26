تصل لـ7 مئوية.. «الأرصاد» توضح سر انخفاض درجات الحرارة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس اليوم موضحة سر انخفاض درجات الحرارة في ظل موجة البرد الشديد التي تتعرض لها البلاد، والظواهر الجوية المصاحبة لها من رياح وأمطار غزيرة.

وتوقعت الأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل للبرودة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ويكون مائلًا للدفء على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما يكون شديد البرودة ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، لافتة إلى تكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء ومحافظة الوادي الجديد.

سبب البرد الشديد وانخفاض درجات الحرارة

وعن سبب انخفاض درجات الحرارة والبرد الشديد الذي شعر به المواطنين اليوم لأول مرة في شتاء 2024، ذكرت هيئة الأرصاد الجوية أنه تنشط الرياح على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات مٌتقطعة، تزيد من الإحساس ببرودة الطقس.

وقالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن السبب الرئيسي في انخفاض درجات الحرارة في مصر خلال الأيام الماضية هو تأثر البلاد بكتلة هوائية باردة قادمة من أوروبا، بالإضافة إلى انخفاض معدلات الرطوبة.

سقوط أمطار غزيرة على عدة مناطق

كما توقعت الأرصاد سقوط أمطار متوسطة على السواحل الشمالية والوجه البحري، بينما تتساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث 40% على جنوب الوجه البحري ومدن القناة وخليج السويس ووسط سيناء، تمتد خفيفة إلى مناطق من القاهرة الكبرى بنسبة حدوث 30%.

وأضافت «الأرصاد»، أن السواحل الشمالية الشرقية تتعرض لسقوط أمطار متوسطة، بينما تتعرض مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة وتكون خفيفة إلى مناطق من جنوب الوجه البحري، بنسبة حدوث 40%، ويصاحبها نشاط للرياح على السواحل الشمالية والوجه البحري وجنوب سيناء على فترات مُتقطعة.

الأرصاد تحذر من تساقط أمطار غزيرة

وحذرت الأرصاد الجوية، من عدم استقرار الطقس بداية من الاثنين 29 يناير 2024 حيث تشهد سقوط أمطار متفاوتة الشدة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري وتنشط الرياح، مما يٌزيد من الإحساس ببرودة الطقس على بعض المناطق، واضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط، لذا نصحت المواطنين باتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة.

درجات الحرارة اليوم

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 19 والصغرى 13 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 18 والصغرى 12 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 21 والصغرى 12 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 19 والصغرى 07 درجات مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 21 والصغرى 10 درجات مئوية.