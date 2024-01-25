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«الأرصاد»: استمرار انخفاض درجات الحرارة في طقس غد الجمعة

كتب:

حسن سمير
11:01 م | الخميس 25 يناير 2024
الأرصاد الجوية

الأرصاد الجوية

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، إننا بدأنا نشهد انخفاضا في درجات الحرارة بعد الارتفاعات التي كنا نشهدها الأيام الماضية، وكانت مصادر لكتل هوائية صحراوية.

أمطار على المناطق الساحلية

وأوضحت «غانم» خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج «مساء dmc»، عبر قناة «dmc»، الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري، أنه وفقًا لهيئة الأرصاد الجوية، بدأنا نشهد انخفاضا في درجات الحرارة وتساقط الأمطار التي شهدناها اليوم، في معظم محافظات الجمهورية من السواحل الشمالية حتى القاهرة الكبرى ومحافظات شمال الصعيد اختلفت كمية الأمطار من منطقة لمنطقة أخرى قائلة: «الأمطار على المناطق الساحلية كانت ما بين متوسطة لغزيرة امتدت لجنوب الوجه البحري ومدن القناة والقاهرة الكبرى».

استمرار الأجواء الشتوية خلال الأيام المقبلة

وأوضحت «منار» أن الجميع بدأ يشعر بالأجواء الشتوية بشكل كبير، ومعظم محافظات الجمهورية، متوقعة استمرار الأجواء الشتوية خلال الأيام المقبلة، لافتة إلى توقعات الأرصاد الجوية لطقس غد الجمعة باستمرار انخفاض درجة الحرارة.

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