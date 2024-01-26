اكتشاف نفق كبير تحت الأرض بولاية كاليفورنيا الأمريكية.. ماذا يوجد داخله؟

اكتشف نفق بأحد الشوارع على ضفاف نهر تولومن في مدينة موديستو ولاية كاليفورنيا الأمريكية على عمق 20 قدمًا تحت الأرض، أي حوالي 6 أمتار، وهي عبارة عن ملاجئ يعيش فيها المشردون الأمريكيون.

المفاجأة الكبرى أن النفق كان عبارة عن مساحات معيشية مفروشة بالكامل، وهي مليئة بالقمامة والأثاث والإمدادات الأخرى، بحسب ما نشرته صحيفة نيويورك بوست الأمريكية.

ويمكن الوصول للأنفاق عن طريق سلالم مؤقتة منحوتة في جانب التل، وقامت الشرطة في مدينة موديستو بإخلاء الأنفاق وإخراج المشردين بالتعاون مع العديد من المتطوعين.

المنطقة تعاني من التشرد

وقالت إدارة شرطة موديستو في بيان: «هذه المنطقة بالذات تعاني من التشرد والمخيمات غير القانونية، الأمر الذي أثار المخاوف بسبب أن هذه الملاجئ كهوفًا محفورة على ضفاف النهر».

صناديق مليئة بالإمدادات وغرف مفروشة بالكامل

وظهرت في الصور الأنفاق بداخلها طاولة وصناديق مليئة بالإمدادات، وبضعة أرفف بها طعام وتوابل، وظهرت العديد من الغرف مفروشة بالكامل، بالإضافة إلى المخدرات، وعبر أحد المتطوعين عن ما رآة قائلًا: «لقد واجهنا صعوبة في معرفة كيفية حصولهم على كل هذه الأشياء، مع الأخذ في الاعتبار مدى صعوبة نقلها إلى أعلى التل والخروج منها».

وكشف إحصاء المشردين في مقاطعة لوس أنجلوس العام الماضي وحده عن عدد مذهل يبلغ 75500 فرد ينامون في الشوارع، وقد ارتفع عدد المشردين في الولاية بنسبة 70% في المقاطعة و80% في المدينة منذ عام 2015.