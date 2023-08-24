بيتر ميمي خلال تكريمه بمهرجان القاهرة للدراما: جايزتي إني سلمت على يحيى الفخراني

كرّم حفل افتتاح مهرجان توزيع جوائز مهرجان القاهرة للدراما فى دورته الثانية المقامة فى مدينة العلمين الجديدة المخرج بيتر ميمي.

بيتر ميمي: يا رب قد كل اللي ييحصل

وقال بيتر ميمى: «الجائزة إني سلمت على دكتور يحيى الفخرانى، وشكرا لكل الحضور، ويا رب نبقى على قد كل اللى ييحصل».

ويستضيف مهرجان القاهرة للدراما برئاسة الفنان الكبير يحيى الفخرانى في دورته الثانية والاستثنائية، النسخة الأولى من احتفالية Starscrapers Awards، والمقامة بـ North Square Mall في مدينة العلمين الجديدة، تحت عنوان «60 سنة دراما» للاحتفال بمناسبة مرور 60 عاما على إنتاج وإذاعة أول عمل درامي مصري، وتأتى النسخة الثانية من المهرجان مع بعض الاختلافات عن الدورة الأولى التي أقيمت العام الماضى.