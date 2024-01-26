«تحذير لـ5 فئات».. هذا ما يحدث لجسمك عند تعرضك لمياه الأمطار

مع تحذير الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من عدم استقرار حالة الطقس خلال الفترة الحالية، وأنه سيكون أكثر برودة، فضلا عن تساقط الأمطار على مختلف المحافظات، يتساءل البعض ماذا يحدث لجسمك عند تعرضك لمياه الأمطار؟، وذلك في ظل رغبة البعض في الوقوف تحت المطر.

الدكتور محمد خالد أخصائي المناعة والوقاية، أجاب لـ«الوطن»، على تساؤل ما يحدث لجسمك عند تعرضك لمياه الأمطار، مؤكدا أنه لا بد من الحذر خاصة للفئات الأكثر عرضة للأمراض، وهم: كبار السن، الحوامل، الأطفال، ومرضى نقص المناعة، فضلا عن أصحاب الأمراض المزمنة.

أخصائي المناعة والوقاية، قال إن الإصابة بالإنفلونزا يرتبط بموسم الأمطار، بسبب أن الفيروس الذي يسبب نزلات البرد ينتشر بشكل أكبر في درجات الحرارة الباردة، فضلا عن زيادة حالات الإصابة بالسعال ونزلات البرد، مشيرا إلى أن الجسم يتأثر كثيرا عندما يتعرض للبلل بمياه الأمطار.

ماذا يحدث لجسمك عند تعرضك لمياه الأمطار؟

الدكتور محمد خالد، أكد أن هناك أضرارا كثيرة عند تعرض الجسم للبلل بمياه الأمطار، في الطقس البارد، من بينها الإصابة بأمراض كثيرة، منها:

- التهابات الجيوب الأنفية.

- نزلات البرد الحادة.

- حساسية الصدر.

- التعرض للنزلات الشعبية.

نصائح لتجنب الإصابة بأمراض الشتاء

- تقوية جهاز المناعة.

يجب أن تتناول الطعام الذي يعمل على تقوية جهازك المناعي لعدم التعرض لنزلات البرد، واحرص على تناول فيتامين C يوميا للمساعدة في تقليل مدة وشدة أعراض البرد.

- ارتداء الملابس المضادة للمياه عند الخروج

يجب عليك ارتداء الملابس المضادة للمياه حال خروجك أثناء الأمطار، واحرص على استخدام المظلة.

- خذ حماما باردا

خذ حماما باردا قبل الخروج إذ أن الاستحمام يمكن أن يساعد في تنظيم درجة حرارة الجسم بعد التعرض للبرد.

- الحفاظ على رطوبة الجسم

الحفاظ على رطوبة الجسم من النصائح التي تجنبك الإصابة بالأمراض، احرص على شرب الماء والسوائل للتخلص من السموم من الجسم وتخفيف الاحتقان.

- اغسل يديك جيدا

اغسل يديك جيدا بالصابون المضاد للبكتيريا من الخطوات التي تجنبك الإصابة بالفيروسات، حيث أن الجراثيم المسببة للإنفلونزا تظل في الهواء لفترة طويلة وهو ما يصيبك بالفيروسات حال لمس وجههك أو أنفك.

- ارتداء الملابس الثقيلة

يجب عليك ارتداء الملابس الثقيلة للحفاظ على الجسم من البرودة.

طرق التعامل مع بلل الملابس أثناء الأمطار

- يجب الحرص على الابتعاد قدر الإمكان عن الأمطار.

- عدم تخفيف الملابس أثناء الخروج من المنازل.

- لا بد أن تحرص الفئات الأكثر عرضة للأمراض على تغيير الملابس عند التعرض للبلل.

- الالتزام بتعليمات الطبيب إذا كنت مصابا بأحد الأمراض المزمنة.

- البعد عن الهواء المباشر لتجنب الإصابة بالتهاب الجيوب الأنفية.