نتيجة الصف الثاني الإعدادي 2024 في الغربية.. ظهرت بالمدارس

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالغربية نتيجة الصف الثاني الإعدادي 2024 بمحافظة الغربية، وذلك بعد انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول 14 يناير الجاري.

نتيجة الصف الثاني الإعدادي 2024 محافظة الغربية

وقال ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، إن امتحانات الصف الثاني الإعدادي الخاصة بالفصل الدراسي الأول 2024 استمرت 5 أيام، حيث بدأت 9 يناير وانتهت 14 يناير، وأدى الطلاب والطالبات الامتحان في 9 مواد دراسية.

تسليم نتيجة الصف الثاني الإعدادي بالغربية للمدارس

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية أنه تم تصحيح أوراق الامتحانات وتوزيع الدرجات واعتماد نتيجة الصف الثاني الاعدادي 2024 في محافظة الغربية، وتسليمها للمدارس في الإدارات التعليمية التابعة للمديرية، مشيراً أن جميع المدارس تم تسليمها نسخة من نتيجة الصف الثاني الإعدادي محافظة الغربية، كما تم فتح باب التظلمات على النتيجة.