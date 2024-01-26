مسؤول بـ«أونروا» يحذر من الوضع الإنساني في غزة: لم أر دمارا كهذا

أكد مدير شؤون الأونروا بالضفة الغربية، آدم بولوكوس، أن الوضع الإنساني بقطاع غزة متدهور ومروع، ولم يرى هذا المستوى من الدمار من قبل في تلك المنطقة الصغيرة، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.

انهيار تام للوضع الاقتصادي

وأضاف أن هناك حراك تجاري قليل ومحدود في قطاع غزة وانهيار تام للوضع الاقتصادي، والعمليات الجراحية بمستشفيات غزة تجرى دون تخدير، مشدد على ضرورة نزع المواد المتفجرة من قطاع غزة وإصلاح مرافق المياه حتى تتجنب تدهور الوضع أكثر من ذلك.

وأكمل: ليس لدينا عدد كاف من الخبراء في غزة بعد تهجير معظم أفراد طاقمنا وفقدان نحو 150 منهم، ولا يوجد مكان آمن في قطاع غزة جراء القصف الإسرائيلي المستمر.