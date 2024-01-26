استشاري أطفال: مخاطر كبيرة للبطاطين الثقيلة على حياة حديثي الولادة

قالت الدكتورة نهى أبو الوفا استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة بقصر العيني، إنّ هناك مخاطر كبيرة على حياة الأطفال حديثي الولادة حتى 6 أشهر من استخدام البطاطين الثقيلة.

مخاطر البطاطين الثقيلة لحديثي الولادة

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر» المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر: «عندما يولد الطفل لا يكون القفص الصدري صلبا، وإذا تمت تغطية الطفل بأي مادة ثقيلة فإنه سيعاني من صعوبة في التنفس بسبب الضغط على الرئة».

وتابعت: «يمكن للطفل أن ينام على بطنه أو صدره أثناء الاستيقاظ فقط وليس النوم، لأنه أثناء النوم قد يُكتم نفسه في المخدة، وأفضل شيء للطفل أن ينام في سريره وألا ينام أي أحد بجواره حتى لا يضغط عليه، وأن يكون السرير بحواجز لحمايته من السقوط، وأن تكون البطاطين رفيعة وليست ثقيلة وأن نتجنب زيادة التدفئة للطفل، لأن جلده يكون حساسا وقد يصاب بتسلخات أو احمرار بسبب عدم قدرته على تنظيم درجة حرارة جسمه في هذه السن، ويجب أن تكون ملابسه واسعة وليست ضيقة حتى يتنفس بسهولة».