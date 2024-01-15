إطلاق حملة «ستر ودفا وإطعام» لتوزيع البطاطين على الأولى بالرعاية في قنا

أطلقت جمعية الأورمان، تحت رعاية مديرية التضامن الاجتماعي في قنا، حملة «ستر ودفا وإطعام»، والتي تستهدف توزيع الآلاف من الألحفة والبطاطين على الأولى بالرعاية بقرى ونجوع ومراكز محافظة قنا لمجابهة فصل الشتاء.

يأتى ذلك في إطار الجهود المبذولة لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، خاصة بالقرى الاكثر احتياجًا بمحافظة قنا، من خلال تقديم جميع سبل الرعاية الاجتماعية والطبية لهم.

دور مؤسسات المجتمع المدني

وأكد حسن عثمان، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى في قنا، الدور المهم والحيوي لمؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والعمل جنباً إلى جنب مع الجهاز التنفيذي للتيسير عن المواطنين وتوفير إحتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الإجتماعية لهم.

من جانبه، قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، ان توزيع بطاطين الشتاء هذا العام على غير القادرين فى القرى والنجوع بالمحافظة من خلال مكتب الأورمان فى قنا برعاية اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، وبالتعاون مع عدد كبير من الجمعيات الأهلية الصغيرة، وتحت إشراف كامل من مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة.واوضح شعبان، أنه من خلال "ستر ودفا" يمكن للمتبرعين ان يقوموا بالتبرع لحملة ستر ودفا واطعام بالمشاركة فى توفير 2بطانية بتكلفة 240 جنيها، او 3 بطاطين بـ360 جنيه، أو توفير بطانيتين ولحاف بـ455 جنيها، وذلك ليستطيع الجميع المساهمه فى دعم الاسر الأولى بالرعاية، ووصول الخدمة الى أكبر عدد من المستفيدين.