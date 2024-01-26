اضطراب وسوء في الأحوال الجوية الساعات المقبلة.. هل تصل الأمطار إلى القاهرة؟

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن اضطراب وسوء في الأحوال الجوية خلال الساعات القليلة المقبلة، إذ يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يكون الطقس مائل للبرودة نهارا على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى، ويكون مائل للدفء على جنوب البلاد وجنوب سيناء، بينما يكون شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر على كافة الأنحاء، ويتكون الصقيع على محافظة الوادي الجديد والمزروعات في وسط سيناء.

اضطراب وسوء في الأحوال الجوية الساعات المقبلة

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أنه من المتوقع أن يكون هناك فرص لسقوط أمطار متوسطة على مناطق من شمال الوجه البحري والسواحل الشمالية على فترات متقطعة، بينما يكون هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث 40% تقريرا على مناطق من وسط سيناء وخليج السويس ومدن القناة والوجه البحري.

هل تصل الأمطار اليوم إلى القاهرة الكبرى؟

ولفتت هيئة الأرصاد الجوية إلى أنه من المتوقع أن يكون هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق متعددة من القاهرة الكبرى، لتكون بنسبة حدوث 30% تقريبا على فترات متقطعة، وتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء والسواحل الشمالية وجنوب البلاد.

درجة الحرارة غدا السبت

- القاهرة: العظمى 19 والصغرى 12 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 18 والصغرى 10 درجات مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 22 والصغرى 13 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 20 والصغرى 07 درجات مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 22 والصغرى 10 درجات مئوية.