أغرب 9 أسٍرة حول العالم.. بينها «الشبشب» والبرجر

أثاث غرفة النوم من القطع المهمة في كل منزل، ويحرص الزوجان على اختيار قطع ديكورية جذابة، وعادًة ما يكون السرير بالتصميم المستطيل المعروف، إلا أنه في الفترة الأخيرة، ظهرت ديكورات غريبة للسرائر في غرفة النوم، تجعل البيت عصريا وجذابا، وقد اخترنا منها ما يتوفر به عوامل الراحة والعملية، ووفقًا لموقع «HG TV»، نرصد لكم أغرب 7 سرائر حول العالم.

السرير العمودي

يبدو السرير كقطعة من المارشيميلو الكبيرة، صممه الفنان «إرنستو نيتو»، على أن يكون النوم بطريقة عمودية وليست أفقية كالمعتاد، وتم صنعه بتقنية عالية تسمح بالدخول في الأحلام الهادئة بسهولة، والحصول على فترة نوم جيدة.

سرير البالونات

السرير البالوني يحتوي على العديد من البالونات الإسفنجية الناعمة، التي يسهل تشكيلها إلى سرير أو أريكة، والتي صممت لكي تمنح النائم شعور بالراحة والهدوء.

سرير سمكة القرش

من المريب أن تصنع سرير رضيعك على شكل سمكة قرش، فمن الممكن أن يصاب الطفل بالأمراض النفسية التي ترافقه في حياته.

سرير العش

من الممتع أن تنام في عش اسفنجي كبير ومريح، بين وسائد عملاقة وناعمة، لذلك يعد سرير العش من الأسرة الغريبة والممتعة التي تم ابتكارها.

سرير البرجر

صممت هذا السرير الغريب الفنانة كايلا كرامر، على شكل شطيرة برجر شهية، تجذب الأطفال والمراهقين، وقد تم وضع النسخة الأصلية من السرير في متحف برجر بدولة فلوريدا.

سرير الكبسولة

تصميم سرير الكبسولة تم اقتباسه من أفلام الخيال العلمي، عملت على إبداعه الولايات المتحدة الأمريكية، وحرص المصممين على توفير عامل النوم المريح بأحدث التقنيات إلى الكبسولة السريرية.

سرير الشبشب

من الغريب أن يفضل الإنسان وضع سرير في منزله على شكل «شبشب»، وتم تصميم السرير من الأسفنج المعالج لتوفير الراحة للنائم، ويعد سرير الشبشب من القطع المحببة للأطفال والمراهقين في غرفتهم.

سرير كعكة الشيكولاتة

يعد سرير الشيكولاتة قطعة محببة لقلوب عاشقين هذه الحلوى اللذيذة، وتم تنفيذ السرير من الإسفنج بالكامل دون وجود أي أخشاب، ما يجعله سريرا ناعما، يمنحك نوما عميقا وهادئا.

سرير البجعة

من القطع الديكورية الكلاسيكية الجذابة، التي تضيف لمسة من الفخامة على الغرفة، ويبدو التصميم غريب وعصري، تتخلله لمسات من الفن الكلاسيكي، ما يجعل منه تصمم رائع.