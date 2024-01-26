تراجع أسعار الفراخ البيضاء اليوم

أعلنت الغرفة التجارية عن هبوط كبير في أسعار الفراخ البيضاء اليوم الجمعة 26-1-2024، وسجلت أسعار الدواجن البيضاء في الأسواق والمحلات نحو 72 للكيلو جنيهًا للمستهلك وهي المرة الأولى التي تهبط فيها منذ بداية العام الحالي 2024 إلى هذا السعر.

أسعار الفراخ البيضاء اليوم

وتراجعت أسعار الدواجن البيضاء اليوم الجمعة 26-1-2024 بقيمة 4 جنيهات للكيلو خلال تعاملات الظهيرة حيث سجلت في المزرعة نحو 62 جنيهًا للكيلو، و72 جنيهًا للمستهلك، مقارنة بما كانت عليه الأسعار أمس في المزرعة، 66 جنيهًا و76 جنيهًا للمستهلك أيضًا.

أسعار الدواجن البيضاء اليوم

تستعرض «الوطن» أسعار الفراخ البيضاء اليوم الخميس 25 -1-2024 في المزرعة والمحلات للمستهلك، وفق المعلن من بورصة الدواجن، وبوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

- أسعار الفراخ البيضاء 62 جنيهًا في بورصة الدواجن مقارنة بأسعار أمس 66 جنيهًا، وتباع في الأسواق للمستهلك خلال تعاملات الظهيرة بنحو 72 جنيهًا مقارنة بأمس 76 جنيهًا.

أسعار الفراخ البلدي

وسجلت أسعار الفراخ الساسو «الحمراء» خلال تعاملات اليوم الجمعة 26-1-2024، إلى نحو 75 جنيهًا في أرض المزارع، كما يتراوح سعر الكيلو للمستهلك بنحو 82 جنيهًا للكيلو.

أسعار الفراخ البلدي اليوم

وسجل سعر كيلو الفراخ البلدي في بورصة الدواجن اليوم الجمعة 26-1-2024 بنحو 100جنيهات في مزارع الفراخ، وتباع للمستهلكين بسعر 115 جنيهًا للكيلو.

- روزي برابر 17 جنيهًا.

- بط فرنساوي 30 جنيهًا.

- بط مولار 40 جنيهًا.

- كتكوت جيل تاني 12.5جنيه.

- كتكوت ساسو جيل أول 24 جنيهًا.

- كتكوت فيومي وروزي 18 جنيهًا.

- بط مسكوفي آر 40 جنيهًا.

- كتكوت أبيض شركات 25 جنيهًا.

- كتكوت بلدي مشعر 8 جنيهات.

- بلدي هجين عالي 9.5 جنيه.