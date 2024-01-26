موعد مباراة النصر وإنتر ميامي.. «الرقصة الأخيرة» بين رونالد وميسي

ينتظر عشاق الساحرة المستديرة لقاء الأساطير بين رونالدو وميسي خلال مباراة نادي النصر مع نظيره إنتر ميامي وذلك في مباريات كأس موسم الرياض المقرر ضمن فعاليات النسخة الرابعة من الموسم، ولذلك يبحث الجمهور عن موعد مباراة النصر وإنتر ميامي.

موعد مباراة النصر وإنتر ميامي

من المقرر أن تقام مباراة نادي النصر وإنتر ميامي يوم الخميس المقبل 1 فبراير في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية والثامنة مساءا بتوقيت القاهرة، حيث ستقام البطولة على أرضية ملعب «كينجدوم أرينا» وذلك تحت عنوان «الرقصة الأخيرة» بين النجمين العالمين كريستيانو رونالدو مهاجم نادي النصر وليونيل ميسي.

وتشهد البطولة تواجد 3 أندية، حيث يشارك فريقي الهلال والنصر السعوديين إلى جانب الفريق الأميركي إنتر ميامي، إذ من المنتظر أن تكون هناك مواجهة نارية في موسم الرياض بين الأساطير ليونيل ميسي، والبرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد فريق النصر السعودي.

تقام أولى مباريات البطولة في 29 يناير الجاري بين الهلال السعودي مع نظيره إنتر ميامي، قبل مواجهة فريق النصر، إذ تختتم البطولة بمواجهة تجمع الهلال والنصر وذلك في الثامن من فبراير القادم.

وصول بعثة فريق إنتر ميامي الأمريكي

وكانت بعثة فريق إنتر ميامي الأمريكي وصلت إلى الرياض أمس وذلك استعداد لخوض منافسات بطولة كأس موسم الرياض، حيث إن نشر الحساب الرسمي للنادي الأمريكي مقطع فيديو يوثق خلال تفاصيل وصول الفريق إلى العاصمة الرياض.