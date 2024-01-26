حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالدقهلية 

قاد اللواء سمير صبري، رئيس مجلس مدينة شربين حملات مكبرة ومكثفة لإزالة التعديات والمخالفات على أملاك الدولة واسترداد حقوق الدولة؛ حفاظا كذلك على حقوق المواطنين، واتخاذ الإجراءات القانونية المشددة حيال المخالفين وإزالة المٌخالفات على نفقتهم الشخصية.

حملات لإزالة التعديات على أملاك الدولة بالدقهلية

قال اللواء سمير صبري، رئيس مجلس ومدينة شربين، في بيان له، إنه جرى شن حملات مكبرة في نطاق التي أسفرت عن إزالة 3 حالات مخالفة على أملاك الدولة وإزالة مخالفة في مدينة شربين، ومخالفة في أرض غيث، ورفع مخالفة ثالثة في شارع الجيش وتمت إزالتهم في المهد وإعادة الوضع كما هو عليه على حساب المخالف، واتخاذ الإجراءات القانونية المشددة وإحالة المخالفين إلى النيابة العامة.

التصدي لكافة أشكال التعديات

وتابع رئيس مجلس مدينة شربين، سنتصدى بكل حسم وحزم لكافة التعديات، سواء كانت على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة، تنفيذا لتوصيات الرئيس عبدالفتاح السيسي والحفاظ على الرقعة الزراعية في نطاق محافظة الدقهلية بالتنسيق مع الجهات المعنية.