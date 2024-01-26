«أوقاف السويس»: انطلاق 10 قوافل دعوية بمساجد إدارة الجناين

انطلقت 10 قوافل دعوية بمساجد السويس بإشراف الشيخ ماجد راضي وكيل وزارة الأوقاف، تناولت الحديث عن الوطن والدفاع عنه باعتباره واجبا شرعيا.

10 قوافل دعوية في مساجد السويس

وقالت مديرية الأوقاف في بيان لها، إنه جرى انطلاق 10 قوافل دعوية، تناولت الحديث عن «الدفاع عن الأوطان بين الواجب العيني والكفائي وعِظم الجزاء».

وخلال القافلة أكد العلماء أن الدين الإسلامي أولى اهتماما بحفظ الأوطان والدفاع عنه مخاطر العدو، إذ إن مصالح الأوطان من صميم مقاصد الأديان، والدفاع عن الأوطان سبيل الشرفاء، وأنه يجب على كل منا أن يدافع عن وطنه من موقعه.

مساجد السويس التي شهدت القافلة الدعوية

وأعلنت مديرية أوقاف السويس أن المساجد التي شهدت تنفيذ القوافل الدعوية هي «السيد هاشم وأبو عارف والمنشية والمشروع والحسني وقرية عامر والعمدة وجنيفة، الشلوفة، وقرية 46».