صدمة مدوية للمنتخب بشأن إمام عاشور قبل مواجهة الكونغو | عاجل

رفض الطبيب المعالج في مستشفى أبيدجان بكوت ديفوار، مشاركة إمام عاشور، لاعب المنتخب المصري، في مباراة «الفراعنة» أمام الكونغو الديمقراطية، في ثمن نهائي بطولة أمم أفريقيا، بعد تعرضه لارتجاج في المخ.

وقال مصدر بمنتخب مصر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن سبورت»، إن الطبيب الذي أشرف على إمام عاشور في أبيدجان، أوصى محمد أبوالعلا، طبيب المنتخب، بعدم مشاركة إمام عاشور في مباراة الكونغو الديمقراطية، وطالب بعدم دخول اللاعب في أي التحامات لمدة تصل لـ 5 أيام على الأقل من وقت سقوطه على أرضية الملعب.

إمام عاشور ينتظر تحديد مصيره

وينتظر إمام عاشور تحديد مصيره بشكل رسمي، من جانب طبيب منتخب مصر، خاصة أنه لم يتخذ القرار النهائي حتى الآن، فيما ينتظر روي فيتوريا، مدرب «الفراعنة»، قرار محمد أبوالعلا، من أجل تحديد مصير مشاركة اللاعب.

وتنص لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، في هذه الحالات، على أن يحصل اللاعب على راحة لمدة 6 أيام، وفي حال تقرر مشاركته تكون مسؤولية الطبيب المعالج أو طبيب الفريق الخاص به.

وكان إمام عاشور تعرض لارتجاج في المخ، أثناء تدريبات المنتخب المصري، يوم الأربعاء الماضي، استعدادا لمواجهة الكونغو الديمقراطية.