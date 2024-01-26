التغذية هي إحدى أفضل طرق الشعور بالدفء في الطقس الحالي؛ وفي الشتاء يجب التطرق إلى أفضل أكلات ومشروبات صحية للتخلص نهائيا من برودة الجسم؛ وعلى قائمتها شوربة العدس التي تمنح الجسم الشعور بالدفء والطاقة ومشروبات مثل الحمضيات والزنجبيل وغيرها مما نستعرضه في السطور التالية.

أكلات ومشروبات صحية للتخلص نهائيا من برودة الجسم

بحسب موقع «هيلث لاين» العدس على رأس قائمة أكلات ومشروبات صحية للتخلص نهائيا من برودة الجسم، بسبب محتواه العالي من الفيتامينات التي تعمل على تعزيز صحة الجهاز المناعي، ويساعد في الوقاية من نزلات البرد والأنفلونزا، وعند تناول شوربة العدس يزيد الشعور بالدفء، بحسب تصريحات الدكتورة عاليا صلاح، استشاري التغذية العلاجية لـ«الوطن»، أما بالنسبة للسعر فيمكن تناول وجبة عدس بـ20 جنيهًا.

2- البطاطا الحلوة:

تدخل البطاطا الحلوة في قائمة أكلات ومشروبات صحية للتخلص نهائيا من برودة الجسم؛ ويمكن أن تقدم مشوية في الفرن أو مهروسة مع لبن وسكر، لأنها غنية بالنشويات تمد الجسم بالدفء، أما بالنسبة للسعر فتباع بـ10 جنيهات.

3-الخضراوات الداكنة

تساهم الخضراوات الداكنة في تخلص الجسم نهائيًا من البرد، مثل «الكرنب والسبانخ والسلق» لذلك يعتبر المحشي من الأكلات التقليدية التي تساهم في الشعور بالدفء، بالإضافة إلى أنها غنية بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة التي تدعم الصحة العامة؛ وتختلف أسعار الخضروات لكنها لا تزيد عن 20 جنيهًا.

مشروبات صحية للتخلص نهائيا من برودة الجسم

ومن المشروبات الصحية للتخلص نهائيا من برودة الجسم هي الحمضيات؛ «البرتقال والجريب فروت والليمون» المليئة بفيتامين C، والتي يمكن أن يعزز جهاز المناعة خلال موسم البرد والأنفلونزا، وتمنحك الشعور بالدفء، ولا تزيد أسعار الحمضيات عن 10 أو 15 جنيهًا.

4- الزنجبيل

يعتبر الزنجبيل من المشروبات الغنية بالكثير من الفوائد؛ أولها أنه يحتوي على مادة الـ «جينجيرول» ولها خصائص طبية؛ ويحتوي على مواد مضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة ما يساعد في تقليل الإجهاد التأكسدي؛ وله فوائد أخرى منها التخسيس وزيادة المناعة.

وبحسب تصريحات سابقة لـ«الوطن» قالت الدكتورة مروة شعير إن الإفراط في تناول الزنجبيل على معدة فارغة يعرض الأشخاص لمشاكل المعدة، ومن المشروبات الأخرى التي تساعد على الدفء الشاي والقهوة والكاكاو، لكن بشرط تحليتها بسكر صحي أو العسل.