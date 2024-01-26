طالبة بـ«النيل الدولية»: نظام التعليم هنا مختلف.. مفيش كتاب مدرسي «فيديو»

أجرى الإعلامي أحمد فايق، مقدم برنامج «مصر تستطيع»، المذاع على قناة «DMC»، جولة داخل مدرسة النيل الدولية المصرية، حيث اصطحبته طالبتان من المدرسة هما «صوفيا وجودي»، في جولة داخل المدرسة، للتعرف على كيفية التعليم داخل المدرسة والأنشطة الطلابية.

مفيش كتاب مدرسي

وقالت الطالبة «جودي»: «مفيش عندنا كتاب مدرسي، ومفيش نظام كتب خالص، فيه نظام خاص لمدرستنا فقط، وهو نظام يميز المدرسة، معندناش نظام كتب زي باقي المدارس، إحنا لينا المنهج بتاعنا الخاص، المدرسة واخداه من كامبريدج، والمدرس الخاص بكل مادة هو اللى بيعمل الملزمة الخاصة بالمادة، ويشوف إزاي هيوصل المعلومات للطلاب في المدرسة بأبسط طريقة».

وتابعت: «لا نعتمد على المذاكرة فقط، وهذه الطريقة جعلت التعليم بالنسبة لنا أفضل وهى طريقة متطورة بشكل أكبر، لأنها ليست تقليدية مثل الكتب في كل المدارس».