الروائية ريم بسيوني: حب الإسكندرية ربطني بـ«ماريو وأبو العباس»

استضافت قاعة «فكر وإبداع» بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، في دورته الـ 55، ندوة مناقشة «ماريو وأبو العباس» للكاتبة الروائية ريم بسيوني، وبحضور الناقد الأكاديمي الدكتور سعيد الوكيل، والإعلامية نشوى الحوفي.

القراءة في الصوفية تجعلك تفكر في الحياة بشكل مختلف

وقالت الكاتبة الروائية ريم بسيوني، إن ما يربطها بـ«ماريو وأبو العباس» مدينة الإسكندرية، وحبها وتقديرها، وهذا ما دفعها للكتابة عنهما، مشيرة إلى أن القراءة في الصوفية تجعلك تفكر في الحياة بشكل مختلف.

وأوضحت صاحبة ماريو وأبو العباس أن الصوفية ليست مذهبًا، بل هي طريقة تفكير وطريقة حياة، وفكر إنساني وفلسفي مهم جدا يجب قراءته للاستفادة منه.

ومن جهتها، قالت الإعلامية نشوى الحوفي: «نحن نبحث عن زمن آخر عندما نقع في أي مشكلة في واقعنا، نبحث عن الذكرى حتى لو كانت في وقتها الماضي سيئة»،

بينما قال الناقد سعيد الوكيل: «في مواضع كثيرة بالرواية هنا يظهر المونولوج والمناجاة، تحدٍ كبير هو وضع كلام صوفي وحكم في نص سردي متمثل في شخصية أبو العباس والذي قدم كشخصية عادية، أما عن لغة الرواية فجاءت مناسبة للغاية».

ريم بسيوني: ما يظلم الصوفية هو الفهم الخاطئ للكرامة

وأكدت ريم بسيوني أن الكرامة هي الاستقامة، وما يظلم الصوفية هو الفهم الخاطئ للكرامة، فما قصد بالكرامة هي الكرامة الروحية، ولا توجد كرامات معجزات بشهادة الصوفيين أنفسهم.