أضرار صحية للعصائر المعلبة.. تسبب أمراضا خطيرة منها السرطان

تناول العصائر المعلبة ظاهرة منتشرة، خاصة الأطفال الذين يتناولونها أثناء خروجهم مع عائلاتهم في أماكن التنزه، حتى أصبحت إدمانا بالنسبة لهم ولا يستطيعون التخلي عنها بسهولة، وربما يجهلون المخاطر التي يسببها الإفراط في تناول هذه المشروبات المعلبة، إذ قد يصابون بالعديد من الأمراض التي تضرب الكبد والكلى.

وهناك العديد من المخاطر التي يسببها الإفراط في تناول العصائر المعلبة، إذ قد يصاب الأشخاص بمرض السرطان، وذلك وفقا لما كشفته دراسة علمية تم نشرها موقع «هيلث لاين»، إذ قالت مجموعة من الباحثين من جامعة السوربون، إن تناول العصائر الصناعية المعلبة يكون مرتبطا بشكل كبير بخطر الإصابة بالسرطان.

أضرار العصائر المعلبة

ووجد العلماء، أن المشروبات المحلاة صناعيا تزيد من مخاطر الإصابة بالسرطان، وخلال الدراسة، تم تشخيص حوالي 2193 مريضا بالسرطان من بين المشاركين، وكانت النتائج أن الأشخاص الذين كانوا يتناولون العصائر المعلبة والمشروبات السكرية بانتظام هم أكثر عرضة للإصابة بالسرطان.

الإصابة بمرض الربو

لا تقتصر المخاطر التي تسببها العصائر المعلبة عند هذا الحد، ولكنها قد تؤدي إلى إصابة الأطفال بـ«الربو» وذلك بنسبة 77%، وفقا لما ذكره الباحثون بجامعة هارفارد بحسب صحيفة «الديلي ميل» البريطانية.

وعلى الجانب الأخر، قالت الدكتور ريهام عز الدين، إخصائي التغذية العلاجية والسمنة والنحافة، في حديثها ببرنامج جروب الماميز، إن تناول العصائر المعلبة والمياة الغازية يمثل خطورة كبيرة على الأطفال، مشيرة إلى أن هناك بدائل صحية أخرى للأطفال مثل تناول العصائر الفريش دون سكر وأيضا الإكثار من تناول الفاكهة الطبيعية التي تتضمن سكرا طبيعيا مثل الليمون والقرفة والنعناع وشرائح البرتقال والأناناس نظرا للفوائد الكبيرة التي تقدمها للجسم.

وكانت وزارة الصحة والسكان نشرت في بيان لها عن مخاطر تناول العصائر المعلبة والمواد الغازية، مشيرة إلى أنها عادة خاطئة لا بد من الابتعاد عنها واستبدالها بالمياه الطبيعية وذلك من أجل الحفاظ على صحة الجسم.

وأضافت وزارة الصحة والسكان، أن الكثير من الدراسات أثبتت أن تناول العصائر المعلبة قد يزيد من فرص إصابة الشخص بمرض السكري، لذلك من الضروري استبدالها بالعصائر الطبيعية التي يتم تحضيرها في المنزل، كما أن يجب على الأشخاص الابتعاد عن تناول المشروبات الغازية يوميا لأنها تؤدي إلى الإصابة بمرض السكري، وأيضا تسبب ارتفاع السكر لدى مرضى السكري.