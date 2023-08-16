استشاري تغذية: احذروا الإفراط في شرب العصائر خلال الصيف

قالت ليندا جاد، استشاري التغذية العلاجية، إنه يجب تعويض السوائل المفقودة بسبب الحر في الصيف، ولكن زيادة شرب العصائر ليس مفيدًا بسبب نسبة تركيز السكريات بها.

بدائل للسكر تعادل نسبته بالجسم

وأضافت «جاد»، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «السفيرة عزيزة» المذاع عبر فضائية «dmc»، الألياف الموجودة بالفاكهة تجعل امتصاص السكر بالدم بطيئًا وتعادل نسبته داخل الجسم، وهناك بعض العصائر البديله منها: «العرقسوس، التمر الهندي، الكركديه وغيرها من السوائل الباردة».

سبب زيادة الدهون الثلاثية هو السكريات والنشويات

وتابعت أن سبب زيادة الدهون الثلاثية هو السكريات والنشويات وتعتبر أخطر من تناول الدهون والكوليسترول، لذلك يفضل تقليل السكريات بالطعام ولا يفضل زيادة تناول العصائر.

برنامج السفيرة عزيزة

يُذّكر أن برنامج السفيرة عزيزة، يُذاع يوميًا من السبت إلى الأربعاء في الثالثة عصرًا، وتتناوب على تقديمه 6 مذيعات؛ هن: سناء منصور، جاسمين طه، شيرين عفت، نهى عبدالعزيز، سالي شاهين، رضوى حسن.

ويتناول البرنامج القضايا والأخبار المجتمعية التي تهتم بها الأسرة المصرية بجميع عناصرها، بجانب حرصه على متابعة أخبار الموضة والأزياء، ورصد قصص النجاح المختلفة لسفيرات مصر في كل مكان داخل وخارج البلاد، واللاتي حققن نجاحات في مجالات مختلفة.