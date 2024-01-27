طريقة سهلة لسداد فيزا المشتريات البنكية من المنزل

تحدد البنوك موعدًا لسداد بطاقة الائتمان البنكية «المشتريات» قبل توقيع غرامة عدم السداد، ويليها احتساب مبلغ المديونية بالفائدة البنكية، لذا يجب على جميع العملاء الذين يحملون بطاقة المشتريات سداد المديونيات قبل التعرض للإجراءات البنكية الخاصة بعملية الغرامة، أو الدخول في مبلغ المديونية، حيث تُضاف مبالغ الغرامة والفوائد بشكل شهري على أصل المديونية.

تشرح «الوطن» طريقة سهلة لسداد بطاقة المشتريات أو فيزا المشتريات من المنزل دون أي عناء، وهي السداد من خلال المنصات الإلكترونية عن طريق تطبيق مُوبايل بنكي لتجنب الغرامة، واحتساب مبلغ المديونية بالفائدة البنكية بحسب حديث الخبير الاقتصادي الدكتور طارق الطنطاوي .

خطوات سداد فيزا المشتريات من المنزل

وأوضح «الطنطاوي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن خطوات سداد فيزا المشتريات من المنزل سهلة وبسيطة في عدة خطوات كالتالي.

- افتح التطبيق الخاص بالبنك التابع له فيزا الخصم المباشر، أي البطاقة الرئيسية الخاصة بحسابك البنكي.

- اضغط على سداد بطاقة الائتمان «المشتريات»

- إدخال رقم بطاقة الخصم المباشر، أو رقم الحساب البنكي الخاص بك في خانة جهة التحويلات.

- إدخال رقم بطاقة المشتريات في خانة الجهة المُحول إليها وهي فيزا المشتريات.

- إدخال المبلغ المٌراد تحويله إلى بطاقة المشتريات

- يجب مٌراجعة البيانات والتأكد من صحتها قبل الضغط على تنفيذ العملية

مزايا بطاقة المشتريات

- توفر فيزا المشتريات راحة في طرق الدفع.

- توفر البطاقة سجلًا للمعاملات يسهل معه تتبع الإنفاق وإدارة الميزانية الشخصية.

- تتميز فيزا المشتريات بتقنيات الأمان المتقدمة مثل رقم التحقق، والرمز السري، مما يحمي المستخدم من الاحتيال والاستخدام غير المصرح به.

- تقدم بعض بطاقات فيزا المشتريات برامج مكافآت تتيح للمُستخدم جمع نقاط، أو الحصول على خصومات وعروض خاصة عند الشراء.