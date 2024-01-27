تراجع أسعار الحديد اليوم السبت 27-1-2024

سجلت أسعار الحديد اليوم السبت 27-1-2024 في السوق المحلية، تراجعا في سعر طن الحديد، حسب ما أعلنته بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، وتراجع سعر طن الحديد الاستثماري ليسجل 44 ألفًا و580 جنيها تسليم أرض المصنع، بتراجع قيمته 366 جنيه للطن.

سعر حدید عز

وسجل سعر طن حديد عز اليوم استقرار في الأسواق ليباع بـ47 ألفا و460 جنيها تسليم أرض المصنع، وجاءت أسعار الحديد كالتالي:

سعر حدید المصریین اليوم

- سعر حديد المصريين اليوم نحو 42 ألف جنيه.

- سعر حدید مصر ستیل اليوم 42 ألفا و700 جنيه للطن.

- سعر طن حديد العتال 42 ألفا و300 جنيه.

- سعر حديد المعادي نحو 42 ألفا و200 جنيه.

- سجل حديد الكومي 42 ألفا و200 جنيه.

- حديد المراكبي سجل 42 ألفا و400 جنيه.

- بلغ سعر حديد عطية 42 ألفا و200 جنيه.

-سعر حديد العشري سجل 42 ألفا و100 جنيه.

أسعار الحديد اليوم عالميا

وسجلت أسعار الحديد اليوم السبت عالميا استقرار حسب آخر تحديث للأسعار، فإن متوسط سعر حديد التسليح اليوم بلغ 557 دولارا للطن الواحد، أما متوسط سعر البليت اليوم، فوصل إلى 507 دولارات للطن الواحد.