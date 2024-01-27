نجوم يقدمون دراما 15 حلقة للمرة الأولى.. أبرزهم الفخراني وروجينا وأكرم حسني

أسابيع قليلة تفصل جمهور الدراما المصرية عن واحد من أبرز المواسم الدرامية، موسم الدراما الرمضانية 2024 والذي يشارك به مجموعة كبيرة ومتنوعة من الأعمال الدرامية تحمل توقيع مجموعة من أهم صناع الدراما المصرية وفيما يلي أبرز ملامح الموسم الرمضاني في 2024.

ويشارك في موسم الدراما الرمضانية 16 مسلسلا ما بين 9 مسلسلات طويلة 30 حلقة و7 مسلسلات قصيرة 15 حلقة، وهناك عدد كبير من النجوم الذين يخوضون تجربة مسلسلات الـ15 حلقة للمرة الأولى في رمضان، على رأسهم النجم الكبير يحيى الفخراني الذي يعود للدراما الرمضانية بعد فترة من الغياب منذ آخر أعماله «نجيب زاهي زركش» في 2021، بمسلسل «عتبات البهجة» من إخراج مجدي أبو عميرة، وهو مأخوذ عن رواية بنفس الاسم للكاتب إبراهيم عبد المجيد، ويجمع في بطولته مجموعة من الفنانين من بينهم: صلاح عبدالله، جومانة مراد، سيد رجب وسما إبراهيم.

وبعد سنوات طويلة من التواجد في موسم الدراما الرمضانية حتى أصبحت أبرز وجوهه، تقدم الفنانة نيللي كريم أول تجربة لمسلسل 15 حلقة في دراما رمضان 2024 بمسلسل «فراولة» للمخرج محمد علي، وتأليف محمد سليمان عبد الملك، بجانب عدد من النجوم من بينهم: مصطفى خاطر، أحمد فهيم وشيماء سيف، كما تخوض أيضا الفنانة روجينا تجربتها الأولى في مسلسل «سر إلهي» والذي تدور أحداثه في 15 حلقة من إخراج رؤوف عبد العزيز.

بعد تجربة الـ 20 حلقة.. آسر ياسين يخوض دراما الـ 15 حلقة بـ «الساعة 5»

ومن مسلسل 20 حلقة العام الماضي في «الكتيبة 101»، إلى مسلسل 15 حلقة في مسلسل «الساعة 5» في رمضان 2024، يخوض الفنان آسر ياسين تجربة مختلفة هذا العام من خلال المسلسل الذي يحمل توقيع المخرج هاني خليفة، وينضم للقائمة أيضا الفنان أكرم حسني الذي يقدم أول تجربة لمسلسل 15 حلقة خلال موسم الدراما الرمضانية بمسلسل «بابا جه» إخراج خالد مرعي.