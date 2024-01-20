هاجر السرّاج تثير حيرة الجمهور في مسلسل «حالة خاصة»

تركت الفنانة هاجر السرّاج، مشاهدي مسلسل «حالة خاصة» في حيرة كبيرة، إذ تعيش «رام الله» حالة من التناقض والغموض، ما يفتح باب التساؤلات حول نواياها الحقيقية، وهل هي امرأة ذات شخصية قوية تسعى للخير أم هي امرأة تستغل جمالها لأغراضها الشخصية بجعل الرجال يقعون في حبها؟.

أحداث الحلقات الأخيرة من مسلسل حالة خاصة

وفي الأحداث السابقة من المسلسل، أظهرت «رام الله» جانباً آخر من شخصيتها، وذلك بعد أن أُعجب بها العديد من الرجال، فبعد معرفتنا بأن بقاءها في مصر مهدد بالخطر بسبب انتهاء إقامتها، نراها تحاول استغلال من حولها لحل هذه المشكلة، بجانب (ياسر) الذي يحاول التودد إليها وتجاريه على الرغم من كونه متزوجاً من مديرتها في العمل، وتترك أيضا مساحة بينها وبين زميلها في المكتب (خالد) الذي عرض عليها الزواج ليساعدها في تجديد الإقامة.

ومع تقدم الأحداث، تظهر تفاصيل جديدة في علاقتها مع نديم، فقد ظهرت (رام الله) في الحلقات الأولى كفتاة تنتصر للخير والحق وقامت بالدفاع عن (نديم)، ولكن عندما يتعارض ذلك مع مصلحتها تلتزم الصمت، ورغم معرفتها بحقيقة مشاعره تجاهها، قبلت هدية غالية الثمن منه.

فهل كانت «رام الله» تخدعنا بصدق نيتها وطيبتها منذ البداية؟، أم أن لديها أهداف أخرى لم تكشف عنها؟.

مسلسل حالة خاصة من أعمال Watch it الأصلية، بطولة طه دسوقي، غادة عادل، أحمد طارق، هاجر السرّاج، حسن أبوالروس، وئام مجدي، أحمد الأزعر، علي السباعي، لينا إيهاب، الطفل آدم وهدان، أدهم النحاس، تأليف مهاب طارق، وإخراج عبد العزيز النجار، وإنتاج طارق الجنايني.