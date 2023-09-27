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سعر الفراخ البيضاء للمستهلك اليوم الأربعاء 27-9-2023

كتب:

مريم حنفي
01:10 م | الأربعاء 27 سبتمبر 2023
سعر الفراخ البيضاء اليوم للمستهلك

سعر الفراخ البيضاء اليوم للمستهلك

أعلنت البورصة العامة للدواجن، استقرار سعر الفراخ البيضاء اليوم، بعد أن تراجعت الأسعار منذ يومين بقيمة 6 جنيهات في الأسواق، بسبب هبوط أسعار الدواجن حاليا، وانخفاض أسعار الأعلاف المستمر وقلة إقبال المواطنين على الشراء. 

سعر الفراخ البيضاء اليوم للمستهلك

وأوضحت البورصة أنّ سعر الفراخ البيضاء اليوم للمستهلك يتراوح بين 73 و75 جنيهًا، فيما يتراوح سعرها في المزرعة بين 67 و68 جنيهًا، وبالنسبة لسعر كيلو الدجاج البلدي داخل المزرعة تبلغ 125 جنيهًا والتنفيذ الفعلي 135 جنيهًا. 

أسعار مشتقات الدواجن اليوم

وبالنسبة لأسعار مشتقات الدواجن اليوم في الأسواق، فتشهد ثباتا مستمرا منذ عدة أيام، حيث يتراوح سعر كيلو البانيه بين 155 و160 جنيهًا، كما يتراوح سعر كيلو الشيش طاووق بين 155 و180 جنيهًا، وعن سعر كيلو الأوراك فسجل 75 جنيهًا.

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