سعر كيلو الفراخ اليوم السبت 26-8-2023.. البلدي بـ112 جنيها

كشفت بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء عن تفاصيل سعر كيلو الفراخ اليوم السبت 26-8-2023 للمستهلك وبلغ 61 جنيهًا بينما سجل سعر كيلو الفراخ في المزارع 56 جنيهًا وبالتالي أن تلك الأسعار شهدت ثباتًا مقارنة بأسعار أمس الجمعة.

سعر كيلو الفراخ

وسجل سعر كيلو الفراخ اليوم السبت 26-8-2023، في الأسواق 61 جنيهًا في الأسواق والمحلات مقارنة بالأسعار يوم الجمعة وذلك بعد تراجعت لعدة مرات، وذلك خلال الفترة الماضية بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

ترصد «الوطن»، سعر كيلو الفراخ اليوم السبت 26-8-2023 في بورصة الدواجن وفق ما أعلنته بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء اليوم السبت 26-8-2023، وجاءت أسعار الدواجن في الأسواق والمحلات أي للمستهلك كالتالي:

أسعار الدواجن البيضاء اليوم

سجل سعر كيلو الفراخ اليوم السبت 26-8-2023، 56 جنيهًا مقارنة بأسعار يوم الجمعة الماضي 55.10 جنيه.

الدجاج الساسو: 103 جنيهات.

الدجاج البلدي: 112 جنيهًا.

أسعار أمهات الدجاج الأبيض: 62 جنيهًا.

أسعار الدجاج الأبيض الوسط: 56 جنيهًا.

أسعار الدجاج الأحمر: 62 جنيهًا.

أسعار مشتقات الدواجن

أسعار كيلو الدجاج البانيه يتراوح بين 170 و175 جنيهًا.

أسعار الشيش طاووق بين 155 و160 جنيهًا.