كيف تربح 3000 جنيه شهرياً من شهادة بنك الـ CIB؟

قامت معظم البنوك العاملة ضمن القطاع المصرفي المصري، برفع أسعار الفائدة على الأوعية الادخارية، من خلال طرح شهادات جديدة، ومن بين تلك البنوك «البنك التجاري الدولي CIB- مصر»، الذي طرح عدد من الشهادات في الفترة الأخيرة بعائد يصل إلى 20%، بعد رفع أسعار الفائدة الفترة الأخيرة.

شهادة البنك التجاري الدولي 20%

طرح البنك التجاري الدولي CIB- مصر مؤخرًا، شهادة جديدة بعائد شهري 20% ذات العائد الثابت، بحد أدنى لشراء الشهادة مليون جنيه مصري ومضاعفات الألف جنيه مصري، وذلك بعد قرار البنك المركزي المصري الأخير رفع أسعار الفائدة 2%.

وترصد «الوطن» في السطور التالية، كيفية تحقيق مكاسب 3000 جنيه شهريًا من شهادة ادخار البنك التجاري الدولي CIB- مصر.

كيفية تحقيق 3000 جنيه أرباح شهرية من الشهادة

عند استثمار مبلغ قيمته 200 ألف جنيه في شهادة البنك التجاري CIB- مصر الجديدة، بعائد 20% تكون الأرباح المحققة 3300 جنيه بنهاية المدة، ما قيمته 40 ألف جنيه في السنة.

قرار المركزي رفع الفائدة

ورفعت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، أسعار الفائدة 200 نقطة أساس، الخميس الماضي، وطرحت عدة بنوك حكومية وخاصة شهادات يصل العائد عليها 22%.