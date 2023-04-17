رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

كيف تربح 3000 جنيه شهرياً من شهادة بنك الـ CIB؟

كتب:

وليد عبد السلام
11:50 ص | الإثنين 17 أبريل 2023
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

قامت معظم البنوك العاملة ضمن القطاع المصرفي المصري، برفع أسعار الفائدة على الأوعية الادخارية، من خلال طرح شهادات جديدة، ومن بين تلك البنوك «البنك التجاري الدولي CIB- مصر»، الذي طرح عدد من الشهادات في الفترة الأخيرة بعائد يصل إلى 20%، بعد رفع أسعار الفائدة الفترة الأخيرة.

شهادة البنك التجاري الدولي 20%

طرح البنك التجاري الدولي CIB- مصر مؤخرًا، شهادة جديدة بعائد شهري 20% ذات العائد الثابت، بحد أدنى لشراء الشهادة مليون جنيه مصري ومضاعفات الألف جنيه مصري، وذلك بعد قرار البنك المركزي المصري الأخير رفع أسعار الفائدة 2%.

وترصد «الوطن» في السطور التالية، كيفية تحقيق مكاسب 3000 جنيه شهريًا من شهادة ادخار البنك التجاري الدولي CIB- مصر.

كيفية تحقيق 3000 جنيه أرباح شهرية من الشهادة

عند استثمار مبلغ قيمته 200 ألف جنيه في شهادة البنك التجاري CIB- مصر الجديدة، بعائد 20% تكون الأرباح المحققة 3300 جنيه بنهاية المدة، ما قيمته 40 ألف جنيه في السنة.

قرار المركزي رفع الفائدة

ورفعت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، أسعار الفائدة 200 نقطة أساس، الخميس الماضي، وطرحت عدة بنوك حكومية وخاصة شهادات يصل العائد عليها 22%.

اقرأ المزيد:

«أكبر عائد».. تفاصيل شهادات الادخار في 8 بنوك بعد رفع أسعار الفائدة

معلومات عن شهادات الادخار الجديدة.. وفر فلوسك واحصل على عائد جيد

تعرف على جميع بنوك شهادات الادخار المرتفعة بعد انضمام المصرف المتحد

تفاصيل شهادات الادخار الجديدة 2023 بعائد يصل لـ22% في البنوك الحكومية

ارتفاع عدد البنوك صاحبة شهادات الادخار الجديدة.. والعائد يصل إلى 22%

سعر جرام الذهب عيار 21 يسجل أول خسارة اليوم.. شهادات الادخار السبب
بقلم وليد عبد السلام