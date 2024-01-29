في رمضان 2024.. «المتحدة» تنقل الرواية للشاشة بمساعدة النبوي والفخراني

تواصل الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية رهانها على الاستعانة بالروايات والأعمال الأدبية المميزة، التي تحمل توقيع كبار الكتاب والمؤلفين، من خلال طرح فكري مختلف لقضايا والملفات التي تهم المجتمع، وذلك في موسم دراما رمضان 2024 من خلال مشروعين مختلفين تماما مع عدد من نجوم الفن، وذلك بعد التجربة في موسم الدراما الرمضانية 2023 مع «سره الباتع» و«مذكرات زوج».

يقدم الكاتب محمد سليمان عبدالمالك معالجة عصرية للقصة القصيرة «إمبراطورية ميم» للكاتب الروائي إحسان عبدالقدوس، في 30 حلقة كاملة، والتي سبق وتم تقديمها في فيلم بنفس الاسم من إخراج حسن كمال عام 1972، ولكن تم إجراء بعض التعديلات على القصة الأصلية لتكون من بطولة سيدة حتى تقوم النجمة الراحلة فاتن حمامة ببطولة الفيلم.

وتعتبر تلك التجربة الثانية على التوالي لـ محمد سليمان عبد المالك لتقديم عمل تليفزيوني عن أصل روائي في موسم الدراما الرمضانية، بعد ما قدم العام الماضي معالجة لكتاب «مذكرات زوج» للكاتب الساخر أحمد بهجت، في مسلسل من 15 حلقة يحمل نفس الاسم من بطولة الفنان طارق لطفي وإخراج تامر نادي.

بعد 52 عاما.. خالد النبوي يُعيد «إمبراطورية ميم» إلى الشاشة

وبعد 52 عاما على الفيلم، يعيد النجم خالد النبوي في رمضان 2024، تجسيد الشخصية الأساسية التي رسم ملامحها الكاتب إحسان عبدالقدوس، حول رجل لديه 6 أبناء، ولكنه يصطدم بتمرد أبنائه الذين يريدون عمل انتخابات داخل المنزل لاختيار من له سلطة إصدار الأوامر والتعليمات داخل العائلة، وهو من إخراج محمد سلامة.

عتبات البهجة بتوقيع إبراهيم عبدالمجيد في رمضان

ومن إحسان عبدالقدوس إلى إبراهيم عبدالمجيد، الذي يتولى الكاتب مدحت العدل تقديم روايته «عتبات البهجة» لعمل درامي خلال موسم الدراما الرمضانية 2024 من 15 حلقة، من بطولة النجم يحيى الفخراني.

يحيى الفخراني الباحث عن البهجة

وتدور أحداث الرواية المأخوذ عنها المسلسل حول «أحمد» رجل متقدم في العمر يعاني من الوحدة الشديدة بعد رحيل زوجته، وبينما يتأمل ما مضى من حياته، ويدفعه صديقه «حسن» في رحلة للبحث عن البهجة في الحياة، وخلال تلك الرحلة يلتقي الصديقان نماذج من خلفيات اجتماعية وثقافية مختلفة.

يجمع المسلسل في بطولته مجموعة من أبرز نجوم الدراما بجانب النجم يحيى الفخراني، من بينهم: صلاح عبدالله، سيد رجب، جومانة مراد، سما إبراهيم، جيهان الشماشرجي، هنادي مهنا ومن إخراج مجدي أبو عميرة.