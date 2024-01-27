منخفض جوي يضرب مصر لأول مرة.. تحذير لـ3 فئات من الخروج

هناك تحذيرات لـ3 فئات عند الخروج من المنزل، خاصة يوم الاثنين، إذ تشهد مصر منخفضا جويا لأول مرة خلال هذا الشتاء الأعنف لوجود كتل هوائية شمالية باردة، مع وجود تبريد في الطبقات العليا للهواء، مما يزيد من إحساسنا بالبرودة الشديدة، مقارنة بالأيام الماضية.

هناك تغييرات مفاجئة في طقس الاثنين المقبل، لم تحدث خلال الفترة القادمة، لذا يجب الانتباه، لوجود منخفض جوي، ستكون خلاله درجات الحرارة أقل من المعدلات الطبيعية، وهي أول مرة تحدثث خلال هذا الشتاء، بالإضافة إلى نشاط شديد للرياح، مقارنة بالأيام الماضية، بحسب حديث محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي للأرصاد الجوية لـ«الوطن»: «يوم الاتنين الجاي هيبقى في برودة شديدة، أول مرة تحصل».

منخفض جوي لأول مرة يضرب البلاد

يحدث لأول مرة في طقس يوم الاثنين، انخفاض بشكل غير طبيعي في درجات الحرارة، بسبب وجود كتل هوائية شمالية باردة، مع وجود تبريد في الطبقات العليا للهواء: «دا توقع ممكن يحصل يوم الاتنين، والأيام الجاية هتبقى برد جدًا».

كشف الدكتور مجدي بدران في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، تحذيرات طبية لـ3 فئات، عند الخروج من المنزل، خلال الطقس السيئ، خاصة يوم الاثنين المقبل:

تحذير طبي لـ3 فئات من الخروج

الأطفال، الذين يمتلكون مناعة ضعيفة، تجعلهم غير قادرين على مواجهة الجو، وتصيبهم، بالإنفلونزا والأمراض، والفيروسات المعدية.

تعد المرأة الحامل، من الفئات التي لا ينصح بخروجها، خلال الطقس السيئ، إلا للضرورة القصوى، مثل الذهاب إلى الطبيب.

كبار السن

يعد كبار السن أيضًا من الفئات التي لا يجب خروجها، لامتلاكهم مناعة ضعيفة، لا تقوى على مواجهة الأمراض، لذا ينصح بتناولهم للفواكه والخضراوات الشتوية، التي تمد الجسم بالفيتامينات المهمة.