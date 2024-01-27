الخريطة الكاملة لمسلسلات رمضان 2024.. «المتحدة» تخوض السباق بـ16 عملا

أيام قليلة وينطلق السباق الرمضاني لعام 2024، والذي سيشهد منافسة قوية من خلال مشاركة عدد من النجوم بأعمال درامية مميزة، وسيكون للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية منها النصيب الأكبر بـ16 عملا.

مسلسل الحشاشين

الـ16 عملا التي تخوض بها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية السباق لهذا العام تتنوع تنوعا كبيرًا ما بين الدراما الشعبية والأكشن والكوميديا والاجتماعية، وكذلك تتنوع مابين الـ30 حلقة والـ15 حلقة.

وسيكون من بين دراما الـ30 حلقة مسلسل الحشاشين الذي يقدمه الفنان كريم عبد العزيز بمشاركة عدد كبير من الفنانين من بينهم فتحى عبد الوهاب وأحمد عيد وميرنا نور الدين ونيقولا معوض، وإسلام جمال وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج بيتر ميمي.

مسسل ألف ليلة وليلة

وهناك أيضا مسلسل ألف ليلة وليلة الذي يقدمه الفنان ياسر جلال بجانب عدد كبير من الفنانين من بينهم شيري عادل وياسمين رئيس ونور ووليد فواز وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف أنور عبد المغيث وإخراج إسلام خيري.

مسلسل المعلم

وينضم اليهم مسلسل المعلم الذي يقدمه الفنان مصطفى شعبان هذا العام ويشارك معه عدد كبير من الفنانين من بينهم هاجر أحمد وانتصار وسهر الصايغ وأحمد فؤاد سليم وسيد رجب وأحمد بدير وسلوى خطاب وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل.

مسلسل بيت الرفاعي

ويشارك فى السباق الرمضاني لهذا العام أيضا الفنان أمير كرارة بمسلسل بيت الرفاعي الذي يقدمه بالتعاون مع مجموعة من الفنانين من بينهم أحمد رزق وسيد رجب ومحمد لطفي، وميرنا نور الدين وأحمد فؤاد سليم وعدد أخر من الفنانين وهو من تأليف بيتر ميمي وإخراج أحمد نادر جلال.

مسلسل حق عرب

وهناك أيضا ضمن قائمة مسلسلات رمضان مسلسل حق عرب الذي يخوض من خلاله الفنان أحمد العوضي البطولة المطلقة في رمضان للمرة الأولى، ويشارك معه عدد من الفنانين منهم دينا فؤاد ورياض الخولى ووفاء عامر ووليد فواز وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق.

مسلسل الكبير أوي

وبعد النجاح الكبير الذي حققه مسلسل الكبير أوي في أجزائه السابقة يخوض الفنان أحمد مكي من خلال الجزء الثامن السباق هذا العام ويشارك معه عدد من الفنانين منهم محمد سلام وبيومي فؤاد وهشام إسماعيل، وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف واخراج أحمد الجندي.

إمبراطورية ميم

وهناك أيضا مسلسل امبراطورية ميم الذي يقدمه الفنان خالد النبوى ويشارك معه عدد من الفنانين من بينهم حلا شيحا ونشوى مصطفى ومحمود حافظ ونور النبوي ومحمد محمود عبد العزيز، وعدد آخر من الفنانين وهو مأخوذ عن قصة إحسان عبد القدوس وسيناريو وحوار محمد سليمان عبد الملك وإخراج محمد سلامة.

صيد العقارب

وينضم إليهم مسلسل صيد العقارب الذي تقدمه الفنانة غادة عبد الرازق بالتعاون مع عدد من الفنانين منهم رياض الخولي ومحمد علاء وسيمون وأحمد ماهر وميار الغيطي، وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد حسن.

صدفة

وكذلك مسلسل صدفة الذي تقدمه الفنانة ريهام حجاج بالتعاون مع عدد من الفنانين من بينهم خالد الصاوي وعصام السقا وسلوى خطاب وفراس سعيد ورحاب الجمل، وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف أيمن سلامة واخراج سامح عبد العزيز.

عتبات البهجة

أما دراما الـ 15 حلقة فسيكون من بينها مسلسل عتبات البهجة الذي يعود من خلاله الفنان يحيي الفخراني إلى السباق الرمضاني مجددًا بالتعاون مع مجموعة من الفنانين من بينهم جومانا مراد وصلاح عبد الله ويوسف عثمان وعدد آخر من الفنانين، وهو من مأخوذ عن رواية للكاتب إبراهيم عبد المجيد وسيناريو مدحت العدل وإخراج مجدي أبو عميرة.

مسلسل مسار إجباري

وهناك أيضا مسلسل مسار إجباري والذي يقدمه الثنائي عصام عمر وأحمد داش ومعهم عدد أخر من الفنانين من بينهم صابرين وجورى بكر وبسمة، وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف باهر دويدار وإخراج نادين خان.

مسلسل فراولة

ومن خلال مسلسل فراولة تعود الفنانة نيللي كريم إلى الكوميديا مجددا بالتعاون مع عدد من الفنانين من بينهم مصطفى خاطر وأحمد فهيم وشيماء سيف وصدقي صخر، وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف محمد سليمان عبد الملك وإخراج محمد علي.

مسلسل بابا جه

وواحد من ضمن مسلسلات الـ15 حلقة مسلسل بابا جه الذي يقدمه الفنان أكرم حسني بالتعاون مع عدد من الفنانين من بينهم نسرين أمين وسماء ابراهيم ومحمد أوتاكا، وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف وائل حمدى وإخراج خالد مرعي.

مسلسل سر إلهي

وهناك أيضا مسلسل سر إلهي الذي تقدمه الفنانة روجينا بالتعاون مع عدد من الفنانين، من بينهم مى سليم وصلاح عبد الله ومحمد ثروت ومراد مكرم وعدد أخر من الفنانين وهو من تأليف أمين جمال وإخراج رؤوف عبد العزيز.

مسلسل الساعة خمسة

وكذلك مسلسل الساعة خمسة الذي يقدمه الفنان أسر ياسين ويشارك معه عدد من الفنانين من بينهم عائشة بن أحمد وعدد آخر من الفنانين وهو من إخراج هانى خليفة والذي يعود من خلاله بعد غياب ست سنوات عن رمضان.

مسلسل لحظة غضب

وآخر هذه المسلسلات هو مسلسل لحظة غضب الذي ينتمى أيضا لنوعية دراما الـ 15 حلقة ويشارك فيه صبا مبارك ومحمد شاهين وعلى قاسم وعدد آخر من الفنانين، وهو من إخراج عبد العزيز النجار.