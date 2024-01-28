أعلنت بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، أسعار الحديد اليوم الأحد 28-1-2024، وسجل الحديد الاستثماري نحو 44 ألفا و580 جنيها تسليم أرض المصنع، يضاف إليها هامش الربح لتجار التجزئة، وتكلفة النقل من المصنع إلى المخازن.

أسعار الحديد اليوم

تنشر «الوطن» أسعار الحديد اليوم الأحد 28-1-2024 خلال بداية التعاملات، بحسب ما أعلنته بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

سعر حديد عز اليوم

سجلت أسعار الحديد اليوم الأحد 28-1-2024، بالنسبة لطن حديد عز 47 ألفا و460 جنيها تسليم أرض المصنع، وجاءت أسعار الحديد كالتالي:

سعر حديد المصريين اليوم

- أسعار الحديد اليوم بالنسبة لحديد العمال نحو 43 ألفا و800 جنيه.

- وصل سعر حديد المعادي نحو 43 ألفا و600 جنيه.

- سجل حديد الكومي 43 ألفا و500 جنيه.

- سجل سعر حديد المصريين اليوم، نحو 43 ألفا و700 جنيه.

- حديد المراكبي سجل 43 ألفا و600 جنيه.

- بلغ سعر حديد عطية 43 ألفًا و600 جنيه.

- حديد العشري سجل 43 ألفا و600 جنيه.

بلغ سعر حديد مصر ستيل اليوم، 43 ألفا و900 جنيه للطن.