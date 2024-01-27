«النقل»: الخط الثاني للقطار الكهربائي جزء من ممر التنمية اللوجيستي

أكدت وزارة النقل، أن الخط الثاني من القطار الكهربائي السريع جزء من ممر التنمية اللوجيستي «القاهرة - أسوان - أبوسمبل» والذي يتمثل أحد أهدافه في خلق ممر تنموي غرب طريق الصعيد الصحراوي الغربي وربط مناطق الإنتاج الزراعي في توشكى و غرب أسوان وغرب المنيا بمناطق الاستهلاك في القاهرة والدلتا ومناطق التصدير في الإسكندرية، بالإضافة إلى ربط المناطق السياحية اعتبارا من أبوسمبل وأسوان والاقصر وابيدوس وصعيد مصر بمنطقة الأهرام والجيزة في القاهرة.

وأوضحت في تقرير له لها، أن الخط الثاني يساهم في الربط بين مناطق إنتاج الخامات والمحاجر «أبو طرطور – قنا – أسوان» بموانئ التصدير والحد من التلوث البيئى الناتج عن تشغيل جرارات الديزل، وسيساهم في نقل الركاب والبضائع.

شبكة السكك الحديدية

ونوهت الى أن شبكة القطار الكهربائي السريع يبلغ أطوالها 2250 كم وجار تنفيذ وإنشاء مكونة 3 خطوط رئيسية بإجمالي أطوال حوالى 2000 كيلومتر، منها حوالي 1400 كيلو متر لخدمة الصعيد، وذلك بالتوازى مع التطوير الجاري لشبكة السكك الحديدية القائمة حاليا بطول 10 آلاف كيلومتر.

تحقيق التكامل مع المطارات

وأشارت إلى أن الشبكة بجانب أنها شرايين للتنمية ستساهم في تحقيق التكامل مع المطارات والموانئ البحرية والطرق البرية لتحقيق مفهوم النقل متعدد الوسائط و الربط بين الموانئ البحرية والموانئ الجافة والمراكز اللوجيستية وكذلك خدمة أهداف التنمية العمرانية المستدامة وإعادة توزيع السكان وخلق محاور تنمية جديدة والحد من التلوث البيئى.