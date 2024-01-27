انطلاق مبادرة «مصر في عيونا» لمكافحة العمى وضعف الإبصار بالفيوم

شهدت محافظة الفيوم، انطلاق مبادرة «مصر في عيونا» والتي أطلقتها مؤسسة جمال الجارحي للتنمية، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بالتعاون مع مؤسسة مرفت سلطان، وذلك للقضاء على مسببات العمى، وضعف الإبصار، إذ يجرى تنفيذ قوافل طبية كبرى، في مقر عيادة الجارحي بقرية الحامولي، لتوقيع الكشف على مرضى العيون وتقديم العلاج لهم بالمجان.

وأوضح الدكتور محمد رجب جمعة، المدير التنفيذي لمؤسسة جمال الجارحي للتنمية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إنّ القوافل الطبية تتضمن توقيع الكشف على أمراض العيون، ومعرفة مسببات ضعف البصر أو فقدانه، مُشيرًا إلى أنّها استفاد منها نحو 1000 مواطن ومواطنة من الأولى بالرعاية في مراكز محافظة الفيوم حتى الآن.

استمرار أعمال القافلة

وأشار إلى استمرار أعمال قافلة «مصر في عيونا» خلال الفترة الحالية، وذلك تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، مُبينًا إنّ القافلة تشمل تخصصات الرمد، وأمراض العيون، إلى جانب توفير الأدوية، والنظارات الطبية للحالات المستحقة بالمجان.

انطلاق مبادرة «الفيوم بلا عمى»

وذكر المدير التنفيذي لمؤسسة جمال الجارحي للتنمية، إنّ المبادرة تستهدف تنظيم سلسلة من القوافل الطبية في تخصص أمراض العيون والرمد، ضمن مبادرة «الفيوم بلا عمى» والتي أطلقتها المؤسسة في محافظة الفيوم تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، ودعم جهود الدولة المصرية، في توفير رعاية صحية متكاملة لكافة المواطنين.

انطلاق حملة «شتاء دافئ»

وأضاف أنّ أعمال قافلة العيون، تأتي بالتزامن مع انطلاق قافلة «شتاء دافئ» والتي تتضمن توزيع 40 ألف لحافًا على الأسر الأولى بالرعاية في مختلف مراكز وقرى ونجوع محافظة الفيوم، والتي تتم بواسطة 3 آلاف متطوع ومتطوعة.