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سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 27-1-2024 في بداية التعاملات

كتب:

محمد سيف
08:28 ص | السبت 27 يناير 2024
سعر الذهب

سعر الذهب

أعلنت الشعبة العامة للذهب تحديث أسعار الذهب عيار 21، في بداية التعاملات الصباحية، اليوم السبت 27-1-2024، إذ سجل نحو 3825 جنيهًا للبيع و3815 للشراء، وفق الأسعار المُعلنة من الشعبة العامة للذهب، ويلتزم بها جميع محلات الصاغة.

تستعرض «الوطن» أسعار جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 27-1-2024 خلال بداية التعاملات الصباحية، وجاءت الأسعار لجميع أعيرة الذهب كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 4380 جنيهًا للبيع و4375 جنيهًا للشراء، يضاف إلى تلك الأسعار الضريبة والمصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 21

وصل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3825 جنيهًا للبيع و3820 جنيهًا للشراء دون ضريبة أو مصنعية.

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 نحو 3270 جنيها للبيع و3260 للشراء دون ضريبة أو مصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 14

سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 2545 جنيها للبيع و2530 للشراء، يضاف إليها الضريبة والمصنعية.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وسجل سعر الجنيه الذهب 30 ألفًا و600 جنيه قبل إضافة سعري الضريبة والمصنعية، ويزن الجنيه الذهب 8 جرامات من الذهب عيار 21.

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