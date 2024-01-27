تطوير 150 محولا كهربائيا في المنوفية بتكلفة 26 مليون جنيه

كشف المهندس حاتم طعيمة، رئيس شبكات الكهرباء في محافظة المنوفية، عن خطة قطاع كهرباء المنوفية لتطوير الشبكات خلال العام الحالي، بإجمالي مبلغ 120 مليون جنيه لتطوير المحولات والمغذيات وتحسين أداء شبكات الكهرباء بنطاق المحافظة.

تطوير 150 محولا كهربائيا

وقال «طعيمة» في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، إنه جارٍ زيادة القدرة الاستيعابية للمحولات، عن طريق تنفيذ سلاسل الإحلال الرأسية، للتمكن من توصيل التيار الكهربي للمشتركين الجدد؛ إذ سيجري زيادة قدرة عدد 150 محولل كهربائيا، ضمن خطة الإحلال والتجديد.

وأوضح رئيس شبكات الكهرباء بالمنوفية، أن تكلفة المحولات الكهربائية بلغ 26.7 مليون جنيه، مشيرا إلى أنه جارٍ زيادتها خلال العام الحالي، بنسبة تنفيذ تخطت الـ60%، ومن المتوقع تنفيذ المشروع قبل نهاية شهر يونيو المقبل.

مواعيد تخفيف الأحمال الجديدة

وكانت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أعلنت عن تغير خطة تخفيف أحمال الكهرباء بعد نهاية امتحانات الفصل الدراسي الأول، يوم 25 يناير الجاري، لتكون مدة انقطاع الكهرباء 6 ساعات يوميا، بداية من الساعة 11 صباحا حتى 5 مساء.