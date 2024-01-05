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تعيينات وزارة الكهرباء.. مد فترة تقديم طلبات المتظلمين لوظائف 2023

كتب:

سلامة عامر
08:39 ص | الجمعة 05 يناير 2024
المحطات النووية ارشيفية

المحطات النووية ارشيفية

أعلنت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عن مد فترة تقديم التظلمات للمتقدمين في الإعلان رقم 1 لسنة 2023، حتى يوم الجمعة المقبل، لافتا إلى أنه يمكن للمتقدمين متابعة حالة التقديم وتقديم التظلمات ومتابعة مواعيد الاختبارات على الصفحة الخاصة بكل متقدم.

مطابقة المستندات للشروط المطلوبة لوظائف المحطات النووية 2023

وطالبت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، في منشور على الصفحة الرسمية بمنصة التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، المتقدمين بالتأكد من المرفقات قبل تسليمها، وفي حال عدم مطابقة المستندات للشروط المطلوبة أو عدم وضوح البيانات بالمستندات المرفقة، أو وجود اختلاف بين البيانات المسجلة والمستندات المشار إليها مثل «عدم إدخال الاسم صحيحا وكاملا، كما هو ثابت ببطاقة الرقم القومي» سيجري استبعاده.

وأشارت هيئة المحطات النووية، إلى أنه سوف يجري إعلام المتقدمين المستوفين للشروط بمواعيد وأماكن الاختبارات ونتائجها على الموقع الإلكتروني، لافتًة إلى أنه لن يلتفت للملفات غير المستوفاة للشروط أو التي تتضمن المستندات كاملة ولا تقبل الطلبات التي ترد بالبريد.

التخصصات المطلوبة لوظائف المحطات النووية 2023

وأشارت الهيئة، إلى أن التسجيل لطلبات المتقدمين لـ الوظائف، وفقا للإعلان رقم 1 لسنة 2023 يجري عن طريق الموقع الإلكتروني للهيئة، للتخصصات التالية:

- ﻣﺪﻳﺮﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻷﻣﻦ الأﻓﺮﺍﺩ ﻭﺍلمنشآﺕ

- وظائف الدرجات الأولى والثانية من الحاصلين على بكالوريوس الهندسة أو ما يعادله في التخصصات العامة التالية «هندسة نووية - كهرباء - كيمياء - ميكانيكا - مدني».

- وظائف الدرجة الثانية من الحاصلين على بكالوريوس العلوم أو ما يعادله في التخصصات المطلوبة «كيمياء فيزياء».

- وظائف التعاقدات بمكافأة شاملة للدرجة الأولى والثانية.

- وظائف التعاقدات بمكافأة شاملة للدرجة الثالثة.

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رابط التقديم في وظائف المحطات النووية لتوليد الكهرباء 2023
سلامة عامر
بقلم سلامة عامر

مسئول عن تغطية ملف الكهرباء والمحليات.