إنشاء 9 مغذيات كهرباء جديدة في المنوفية بتكلفة 22 مليون جنيه

تسعى الدولة المصرية لتطوير وتحسين أداء شبكات الكهرباء في جميع المحافظات، خصوصا المغذيات الجديدة التي تساعد في رفع كفاءة الشبكة وحل حالة الاختناقات على المغذيات القديمة في المدن والقرى المختلفة.

إنشاء مغذيات جديدة

وقالت المهندسة سمر عبد الفتاح مسؤول إدارة الشئون الفنية بالمنوفية، إنه تم إنشاء عدد 9 مغذيات جديدة لفك الاختناقات بمدينة شبين الكوم، بالإضافة إلى رفع كفاءة الشبكة لدى المشتركين، وكذلك تنفيذ عمليات الربط الحلقي بين المغذيات لتوفير البدائل التي تضمن استمرارية التيار لدى المشتركين لسنوات.

تكلفة إنشاء المغذيات

وتابعت مسؤول إدارة الشئون الفنية بالمنوفية في تصريحات لـ«الوطن»، أن تلك المغذيات تقلل مدة فصل التيار الكهربائي في حالة حدوث أعطال، وذلك باجمالي مبلغ 22 مليون جنيه ضمن خطة العام الحالي 2024، مؤكدة أن تلك المغذيات الجديدة تهدف إلى تخفيف الأحمال عن المغذيات القائمة.