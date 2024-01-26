تحذير من ظاهرة جوية الأحد المقبل.. ماذا يحدث في سماء مصر؟

انتشرت تحذيرات كثيرة من انخفاض درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة، مع وجود ظواهر جوية قد تسبب الإصابة بالأمراض التنفسية وانتشار الفيروسات الشتوية المرتبطة بتغير درجات الحرارة.

وتشهد سماء مصر بدءا من يوم الأحد المقبل 28 يناير، التأثر بمنخفض جوي سطحي وفي طبقات الجو العليا يؤثر على الأحوال الجوية.

ماذا يحدث في سماء مصر حاليًا؟

الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، قالت إن المنخفض الجوي السطحي وفي طبقات الجو العليا، تصحبه العديد من الظواهر الجوية التي تؤثر على درجات الحرارة، وتؤدي إلى الشعور بالصقيع.

ذروة نوة الكرم

وحذرت الدكتورة منار غانم، خلال حديثها لـ «الوطن» من يوم 28 يناير المقبل، مؤكدة إنه أشد أيام نوة الكرم، وذلك وفقًا للتوزيعات الضغطية.

وأشارت إلى أن البلاد ستتعرض لهجوم كتل هوائية قادمة من جنوب أوروبا عبر البحر المتوسط، فضلا عن انخفاض في درجات الحرارة، مع نشاط للرياح، وأمطار على كافة المحافظات، بكميات مختلفة، موضحة أن انخفاض درجات الحرارة سيستمر أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء.

هل تتأثر مصر بأخطر شتاء في العالم ؟

ونفت الدكتورة منار غانم ما يتردد بأن مصر ستتأثر بدرجات الحرارة المُسيطرة على بلدان العالم الأوربية، وتعرض بعض البلدان والولايات للعواصف الخطيرة، مؤكدة أن ما يقال حول أخطر شتاء لا يؤثر من قريب أو بعيد على مصر: «مصر بعيدة تمامًا واللي بيحصل من انخفاض في درجات الحرارة أمر طبيعي في يناير».

ما هي نوة الكرم؟

ونوة الكرم، ظاهرة جوية تتأهب لها محافظة الإسكندرية عادًة، إذ يصاحبها نشاط كبير للرياح، مع سقوط الأمطار بغزارة، وانخفاض كبير في درجات الحرارة، إذ تختلف عادة مواعيدها وفقًا للتغيرات المناخية في كل عام علي المحافظة .

وتتسبب نوة الكرم في ارتفاع الأمواج، إذ يتوقف الصيد والملاحة البحرية، فضلًا عن اضطراب البحر المتوسط.

تحذيرات لـ5 فئات من الخروج خلال النوة

وينصح خبراء الأرصاد الجوية، المواطنين خلال نشاط النوات بضرورة التزام المنازل، وعدم الخروج إلا للضرورة، وهو ما نوه إليه الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة، وفقًا لحديثه لـ «الوطن» محذرًا 5 فئات من الخروج حتى لا يصابوا بالأمراض الشتوية المرتبطة بانخفاض درجات الحرارة، إذ جاءوا على النحو الآتي:

- الأطفال.

- الحوامل.

- أصحاب الأمراض المناعية والمزمنة.

- كبار السن.

- أصحاب المناعة الضعيفة.