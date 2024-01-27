ندوات عن الصحة الإنجابية وحقوق المرأة في قرى حياة كريمة بالمنيا

نظم المجلس القومي للمرأة بمحافظة المنيا، ندوات توعوية عن الصحة الإنجابية وحقوق المرأة، في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.

خطط تنمية تنفذها الدولة

وقالت الدكتورة منال أبو سمرة، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة في محافظة المنيا، إن هذه الندوات تأتي في إطار حرص المجلس على تعزيز دور المرأة ودمجها في خطط التنمية التي تسعى الدولة إلى تنفيذها، واتاحة الفرصة لها للاستفادة من الخدمات التي تقدمها الدولة لها.

وعقدت الندوات في مركزي ملوي وأبوقرقاص، بقرى حياة كريمة، واستهدفت عدد 1118 من السيدات والرجال بقرى «مصطفى حمدي، البراجيل، أبو قلته، البرشا، دير البرشا، دير أبو حنس» في مركز ملوي، وقرى «المطاهره القبلية، بني محمد شعراوي، شرارة، سفاي، حزز، منشأة النصر»، في مركز أبوقرقاص.

الكشف الطبي قبل الزواج

وتناولت الندوات الحديث عن أهمية المشورة والكشف الطبي قبل الزواج، والتغذية السليمة للأم والطفل، والولادة الطبيعية والرضاعة الطبيعية، ومراحل نمو الطفل وتطوره.

كما تحدث عدد من مشايخ الأوقاف والأزهر الشريف، عن المشورة بين الزوجين، وتم الاستشهاد بمواقف في حياة الرسل والأنبياء، وفي ختام الندوات، وتعريف الحاضرين بدور مكتب الشكاوى وما يقدمه من خدمات والخط الساخن 15115.