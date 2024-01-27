إعلان الجدول الدراسي لفصل الربيع بكليات جامعة بنها الأهلية للعام 2024

أعلنت جامعة بنها الأهلية الجدول الدراسي لفصل الربيع للعام الأكاديمي 2023- 2024 بكلياتها، والمقرر انطلاقه يوم السبت الموافق 10 فبراير المقبل 2024، ويضم المقررات الدراسية الخاصة بالفرقتين الأولى والثانية في 6 كليات هي الطب وطب الأسنان والعلاج الطبيعي والهندسة وعلوم الحاسب والاقتصاد وإدارة الأعمال.

رابط الجداول الدراسية بجامعة بنها الأهلية

وقال الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها الأهلية لـ«الوطن» إنه جري إعداد الجداول الخاصة بالدراسة في الفصل الدراسي الجديد، متمنيًا لجميع الطلاب التوفيق والنجاح حيث يمكن الحصول على الجداول الخاصة بالفرقتين الأولى والثانية لجميع المقررات الدراسية في 6 كليات من الرابط التالي من هنا.

موعد إعلان نتيجة الفصل الدراسي للخريف ببنها الأهلية

في سياق متصل أعلن رئيس جامعة بنها الأهلية بالعبور توجيه الشكر إلى كل منسوبي الجامعة من قيادات ومديرى البرامج والعاملين على جهودهم المبذولة خلال فترة امتحانات الفصل الدراسي الأول، والتي خرجت بشكل منظم، مشيرًا إلى أنه وجه بمتابعة أعمال التصحيح وسرعة إعلان نتائج فصل الخريف وفقًا للجدول الزمني المحدد.

وأوضح رئيس جامعة بنها الأهاية بالعبور، أن الجامعة مقامه على مساحة 37 فدانًا ومجهزة بتقنيات وإمكانيات جامعات الجيل الرابع وتضم عددًا من البرامج الدراسية المتميزة في تخصصات وكليات وهي:

- الطب البشري

- طب الأسنان

- العلاج الطبيعي

- الهندسة

- علوم الحاسب

- الاقتصاد وإدارة الأعمال

ولفت إلى أن جامعة بنها الأهلية تعد من الجامعات الأهلية الواعدة في مجال التعليم العالي، وتهدف إلى تقديم خدمات تعليمية متميزة بتكلفة مناسبة حيث تسعى الجامعة إلى التميز الأكاديمي وتحقيق مكانة إقليمية ودولية متقدمة من خلال تقديم برامج دراسية حديثة تواكب متطلبات سوق العمل المحلي والدولي وشراكات وتعاون مع جامعات دولية مرموقة بهدف تلبية متطلبات سوق العمل ووظائف المستقبل.