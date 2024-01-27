الكشف على 700 حالة ضمن القوافل الطبية للتحالف الوطني بقنا

وجه بنك الشفاء المصري، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، قافلة طبية شاملة إلى محافظة قنا.

وأوضح البنك أن القافلة تأتي تحت رعاية التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، ونجحت في الكشف على 700 حالة، وصرف العلاج لجميع المرضى وفقاً للروشتة الطبية المقررة بالقافلة، كما تم تحويل 39 عملية للحالات التى تم الكشف عليها بالقافلة.

وفي سياق آخر وفي ظل سعي بنك الشفاء المصري للوصول لجميع المرضى في جميع محافظات مصر وتوفير الرعاية الصحية الشاملة لهم، أطلق البنك قافلة شاملة في محافظة الأقصر تحت رعاية التحالف الوطني، تمكنت من الكشف على 510 حالات وصرف العلاج لجميع المرضى وفقاً للروشتة الطبية المقررة بالقافلة، بالإضافة إلى تحديد 34 حالة لإجراء عمليات جراحية وأشاعات التي تم الكشف عليها بالقافلة.