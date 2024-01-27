أبرز 10 ندوات في معرض القاهرة الدولي للكتاب.. يشارك فيها النجوم والكتاب

يشهد معرض القاهرة الدولي للكتاب توافدا كبيرا من المواطنين مع بدء انطلاق الدورة الـ55، والتي تنعقد تحت شعار «نصنع المعرفة.. نصون الكلمة».

خلال أيام المعرض تعقد العديد من الندوات المهمة التي تتناول مختلف المجالات، ويحاضر فيها كبار الكتاب والمفكرين والصحفيين وأساتذة الجامعات والسياسيون ونجوم الفن، نستعرض في التقرير الحالي أبرز تلك الندوات.

1- «التراث الثقافي وترسيخ الهوية المصرية» تنعقد يوم الأحد 28 يناير، وتبدأ الساعة الرابعة مساءً، ويشارك بها الدكتور أحمد بهي الدين، رئيس الهيئة العامة للكتاب، وحلمي النمنم والدكتورة نهلة إمام، ويديرها النائب نادر مصطفى، وكيل لجنة الإعلام والآثار والثقافة بمجلس النواب.

2 - «استرداد الآثار المصرية» تنعقد يوم الاثنين 29 يناير، وتبدأ الساعة 12 ظهرًا ويشارك بها الدكتور زاهي حواس، السفير عمر سليم، وتديرها الدكتورة آمال عثمان.

3- «توثيق جرائم الحرب» وتتحدث عن دور الصحافة والإعلام المصري والمنظمات الدولية في توثيق جرائم الاحتلال، وتنعقد الندوة يوم الثلاثاء 30 يناير الساعة الرابعة مساءً، ويشارك بها أحمد الطاهري، والدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ ورئيس مجلس إدارة جريدة «الوطن»، والنائب محمود بدر، والسفيرة مشيرة خطاب، وناجي الناجي ويديرها مصطفى كريم

4- «مشاهد من الحياة المصرية» وتنعقد الندوة يوم الأربعاء 31 يناير، ويشارك فيها الفنان صلاح عناني وتحاوره الدكتورة منى زكريا.

5- «مسابقة العمل الأول في التأليف المسرحي» وتنعقد الندوة يوم 2 فبراير الساعة 3:30 مساءً ويشارك فيها (الفنان محمد رياض، أحمد رجائي، أحمد سمير، هاني قدري، الدكتور أيمن عبدالرحمن).

6- « يوم مر ويوم حلو.. حياتي في السينما» تنعقد الندوة السبت 3 فبراير الساعة 6 مساءً، ويشارك فيها المخرج خيري بشارة، ويحاوره أحمد فوزي صالح.

7- «الوضع الفلسطيني الراهن» تنعقد الندوة الاثنين 5 فبراير الساعة 2 مساءً، ويشارك فيها (الدكتور رياض الخضري، النائب طارق الخولي، السفير محمد العرابي، النائب طارق رضوان) ويديرها محمد نشأت.

8- «مصر والقضية الفلسطينية» وتنعقد الندوة الاثنين 5 فبراير الساعة 4 مساءً، ويشارك بها (النائب أحمد مقلد، اللواء محمد الغباري، السفير بركات الفرا، الدكتور محمد فايز فرحات) ويدير الندوة النائب محمد عزمي.

9- «فلسطين الشاعرة» تنعقد الندوة يوم الاثنين 5 فبراير الساعة 6 مساءً، ويشارك فيها الدكتور المتوكل طه ويحاوره الدكتور محمد الباز.

10- «العمارة المصرية القديمة» تنعقد الندوة الثلاثاء 6 فبراير الساعة 12 ظهرًا، ويشارك فيها (الدكتور حسان عامر، الدكتور طارق توفيق) وتديرها هدى عبدالعزيز.