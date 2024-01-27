نوة الكرم وتأثيراتها المحتملة على البلاد.. هل تصل إلى محافظات أخرى بعد الإسكندرية؟

تغيرات جوية شديدة تشهدها محافظة الإسكندرية، خلال هذه الفترة، نتيجة تعرضها لنوة الكرم التي ضربت عددا من الأحياء في شرق ووسط وغرب المحافظة، وأدت إلى سقوط أمطار غزيرة تكون على فترات متقطعة، مع انخفاض شديد في درجات الحرارة وأيضا يصاحبها نشاط رياح، الأمر الذي جعل المحافظة ترفع حالة الطوارئ في جميع الأجهزة المعنية، ما أثار تساؤلا هل ستتأثر محافظات أخرى بعد الإسكندرية؟.

الساحل الشمالي بالكامل يتأثر بالنوة

وفي هذا الشأن، قال الدكتور محمود القياتي خبير الأرصاد الجوية، إن محافظة الإسكندرية تتعرض لمنخفض جوي على سطح البحر المتوسط الذي يطلق عليه أهالي المحافظة «نوة الكرم» مع منخفض جوي في الطبقات العليا للهواء، إذ يؤثر على محافظات الساحل الشمالي بالكامل وليست محافظة الإسكندرية فقط، وذلك بداية من مطروح ودمياط وبورسعيد وأيضا شمال سيناء، مشيرا إلى أن خلال الساعات الماضية تعرضت بالفعل العريش لحدوث أمطار غزيرة، وأيضا محافظات الوجه البحري شهدت اليوم أمطارا خفيفة ومتوسطة، وكذلك القاهرة شهدت أمطارا خفيفة.

موعد انتهاء المنخفض الجوي

وتابع خبير الأرصاد الجوية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن هذا المنخفض الجوي من الممكن أن يكون أقل تأثير في طقس الغد، ولكنه يعود مجددا بداية من يوم الاثنين المقبل حتى الأربعاء، وقد يستمر لليوم الخميس المقبل، مشيرا إلى أن درجات الحرارة تنخفض خلال الأيام المقبلة بمعدل درجة أو درجتين عن المعدل الطبيعي لها وذلك نتيجة المنخفض جوي.

وقدم خبير الأرصاد الجوية عدة نصائح يجب على المواطنين اتباعها أثناء الطقس السيئ ومنها ارتداء الملابس الثقيلة وأيضا الابتعاد عن أعمدة الإنارة أثناء القيادة والابتعاد عن أسطح المباني.

نصائح لتجنب الطقس السيئ

وعلى الجانب الآخر، قدمت وزارة الصحة والسكان روشتة طبية للوقاية من الطقس السيئ، والتي منها أن يجب على مرضى الجيوب الأنفية غسل الأنف بمحلول ملحي أو البخاخات لتقليل الإفرازات وشرب كمية كافية من المياه يوميا، بالإضافة إلى ضرورة تحديد وقت الخروج في الطقس غير المستقر.