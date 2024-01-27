حلمي عبدالباقي: وقفة احتجاجية للموسيقيين داخل النقابة غدا لرفض استقالة النقيب

قررت الجمعية العمومية لنقابة الموسيقيين، وأعضاء مجلس الإدارة، تنظيم وقفة احتجاجية داخل مقر النقابة، غداً الأحد، لمطالبة مصطفى كامل بالتراجع عن قراره بالاستقالة عن منصب نقيب المهن الموسيقية.

رد فعل «الموسيقيين» على استقالة مصطفى كامل

وقال الفنان حلمي عبدالباقي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنّ المجلس يرفض استقالة مصطفى كامل، التي ألمح إليها في تصريحاته منذ أيام، لذلك قرر مجلس النقابة عدم قبولها بشكل رسمي، في حين أنّ أعضاء النقابة في الأقاليم المُختلفة والمحافظات، قرروا تنظيم وقفة في مقر النقابة، في تمام الساعة الثانية ظهر غد الأحد، لمطالبة مصطفى كامل بالتراجع عن قرار الاستقالة.

وعقد مجلس النقابة اجتماعًا، منذ أيام، خرج منه بقرار رفض استقالة نقيب الموسيقيين الفنان مصطفى كامل، وقال أعضاء مجلس النقابة في بيان رسمي: «نرفض جميعا استقالة الفنان مصطفى كامل، ونطالب برجوعه عن هذا القرار لاستكمال مسيرته والنهوض بالنقابة، التي أصبحت في عهده كيانًا كبيرًا ورمزًا للفن، بعد الإنجازات الكبيرة التي قدمتها من خدمات علاجية وزيادة المعاشات وغيرها».