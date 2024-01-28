مسجد محمد علي تحفة معمارية في القاهرة.. يحتوي 365 مشكاة بعدد أيام السنة

مسجد محمد علي، المعروف باسم مسجد «المرمر» أو الألبستر، أحد أشهر المساجد الأثرية في القاهرة، بُني على الطراز العثماني بأمر من محمد علي باشا، والي مصر، ما بين عامي 1830 و1848، ويُشبه إلى حد كبير جامع السلطان أحمد في إسطنبول.

مسجد محمد علي استغرق بنائه 18 عاما

شيد محمد علي باشا المسجد في الجزء الشمالي الغربي من قلعة صلاح الدين الأيوبي، عام 1830م، حيث استغرق بنائه 18 عاما، واستمر العمل به حتى وفاة محمد علي باشا سنة 1848، وكسا جدرانه الداخلية والخارجية بحجر الألباستر.

مئذنتان شاهقتان

يُزين واجهة مسجد محمد علي مئذنتان شامختان، بارتفاع 84 مترا لكل منهما، تُعدان أعلى مئذنتين في مصر، تتوج كل مئذنة قمة مدببة مخروطية على الطراز العثماني، ما يضفي على المسجد مظهرًا فريدًا ومهيبًا.

مسجد محمد علي 365 مشكاة و261 نافذة

كما يتميز مسجد محمد علي، بوجود برج من النحاس المفرغ والزجاج الملون، يوجد بداخله ساعة أهداها الملك لويس فيليب ملك فرنسا، لمحمد علي باشا عام 1845م، ورد محمد علي هذه الهدية بإهدائه مسلة رمسيس الثاني، التي كانت توجد أمام معبد الأقصر، تميز أيضا بالمنبر الذي وصف بأنه من أكبر المنابر في مساجد مصر الإسلامية، نظرا لارتفاعه الشاهق، وزخرفته المميزة ولونه الأخضر.

ويتميز مسجد محمد علي بوجود 365 مشكاة أي مصباح زجاجي لإضاءة المسجد، بحسب متحف مطار القاهرة الدولي، ويحتوي على 261 نافذة، التي تساعد على تكثيف الإضاءة والتهوية بالمسجد، واختتم محمد علي باشا أعماله المعمارية بهذا المسجد، حتى يكون مدفن له بعد موته.