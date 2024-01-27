من الطوب الأبيض للسيراميك في 3 شهور.. إعادة تأهيل منازل «زرابي الحيبة» ببني سويف

«الفرحة دخلت بيوتنا».. هكذا عبر المستفيدين من مبادرة إعادة تأهيل وإعمار المنازل التي أطلقها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، والذي استهدف إعادة تأهيل 25 منزلًا في قرية زرابي الحيبة بمركز الفشن جنوب بني سويف، وجرى تسليمها إلى أصحابها اليوم، وسط حالة من السعادة والفرحة.

مسؤول الأورمان: سعادتنا بفرحة الحالات المستفيدة

وقال ربيع عبد الجليل مسؤول جمعية الأورمان في محافظة بني سويف: أكثر ما يُسعدنا هو فرحة الحالات المستفيدة من أي مُبادرة، حيث شاهدنا فرحة أهالي قرية زرابي الحيبة بمركز الفشن، عند استلام منازلهم ضمن مبادرة إعادة تأهيل المنازل التي أطلقها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

3 شهور لإعادة تأهيل المنازل

وتابع: سلمنا اليوم 25 منزلًا جرى إعادة تأهيلها بالكامل في أقل من 3 شهور، بعد تحديد الحالات الأكثر احتياجًا، بتكلفة تخطت 2.5 مليون جنيه، وسط سعادة المستفيدين وفرحتهم باستلام منازلهم عقب انتهاء تشطيبها وإعادة تأهيلها.

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وأشار عبدالجليل، إلى أن أعمال إعادة تأهيل المنازل التي تأتي تحت مظلة التحالف الوطني، شملت أعمال تعريش الخشب من «عرق ولوح وأبلاكاش، ومشمع وطبقة خرسانية»، ثم أعمال تأسيس وتشطيب «سباكه وكهرباء، ومحارة» المنزل كاملًا، وتركيب «أبواب وشبابيك وسيراميك أرضيات وحوائط للحمام والمطبخ»، ثم أعمال أعمال دهان الحوائط والأبواب والشبابيك.

الحالات المستفيدة: حياتنا اتبدلت بعد إعادة تأهيل المنازل

وعبرت الأسر عقب استلامها المنازل عن سعادتها بعد إعادة تأهيل منازلهم بالمجان تمامًا، حيث قالت سيدة محمود، إحدى المستفيدات: «والله احنا حالنا كان حال.. البيت كان متعرش بالبوص والعفش، ودلوقت بقى كله بالسيراميك».

وقال محمود محمدين، أحد المستفيدين: «لم نتخيل ما حدث أو ما قاموا به، في أقل من 3 شهور فقط تم تسقيف المنزل وطلاءه ودهانه وتركيب أعمال السباكة والكهرباء، ودورة المياه والمطبخ».