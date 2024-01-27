المستفيدون من مبادرة تأهيل المنازل بالفشن: «حياتنا اتغيرت.. الآن نعيش حياة كريمة»

عبر أهالي قرية «زرابي الحيبة» التابعة لمركز الفشن جنوب محافظة بني سويف، عن سعادتهم عقب استلامهم منازلهم التي جرى إعادة تأهيلها من قبل التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، اليوم، حيث استقبلوا وفد التحالف بالزغاريد.

التحالف الوطني يُسلم 25 منزلًا بعد إعادة تأهيلها في بني سويف

وسلم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، اليوم السبت، 25 منزلا بعد إعادة تأهيلها، بتكلفة تخطت 2.5 مليون جنيه، إلى الأسر الأكثر احتياجا بقرية زرابي الحيبة في مركز الفشن جنوب محافظة بني سويف.

لمشاهد فرحة الأهالي اضغط هنا.

أحمد صلاح: البيت كان عشة في الأول

وقال أحمد صلاح، أحد المستفيدين من مبادرة إعادة تأهيل المنازل في محافظة بني سويف: «والله الواحد ما عارف يقول أيه ولا يعمل ايه.. ربنا عالم بظروفنا، المطر كان بينزل علينا في الشتاء، لأن السقف كان متغطي بالبوص، وعانينا كثيرًا منه، كان عشة، لكن الحمد لله كتر خيرهم والله أخدوا مننا البيت على الطوب وسلموه على المفتاح».

عيد: التحالف وسع علينا ووفر لنا الحياة الكريمة

وقال عيد عمر محمد، أحد المستفيدين من مبادرة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي: «بيتنا كان مبني من الطوب الأبيض البلوك، ومتسقف بالبوص والجريد، لكن الحمد لله مبادرة التحالف وسعت علينا بإعادة تأهيل المنزل بالكامل مجانًا، ضمن 25 منزل بالقرية، دلوقت أقدر أقول أننا نعيش حياة كريمة».

أبو السعود: حياتنا تبدلت في 3 شهور

وقال محمد أبو السعود، أحد المستفدين من المبادرة، «حوالي 3 شهور فقط من استلامهم المنزل حتى استلامنا له، من أعمال تعريش السقف من عرق ولوح وأبلاكاش، وطبقه خرسانية، وتشطيب سباكه وكهرباء، ومحارة وتركيب أبواب وشبابيك وسيراميك أرضيات وحوائط للحمام والمطبخ، ودهان الحوائط والأبواب والشبابيك».