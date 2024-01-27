رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

معرض القاهرة الدولي للكتاب

أستاذ قانون جنائي: التشريعات المصرية تضرب عصابات تجارة العملة بيد من حديد

كتب:

أحمد شوقي
10:46 م | السبت 27 يناير 2024
الإعلامية قصواء الخلالي

الإعلامية قصواء الخلالي

قال أستاذ القانون الجنائي اللواء فاروق المقرحي، إن عصابات النقد الأجنبي تنشط في أوقات الأزمات.

القانون المصري يضرب بيد من حديد

وأضاف المقرحي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي خلال تقديمها برنامج «في المساء مع قصواء» المذاع على قناة «سي بي سي»، اليوم السبت، أن القانون المصري يضرب بيد من حديد عصابات الاتجار في العملات الأجنبية بغض النظر عن الكميات المضبوطة والعقوبات تصل للسجن المشدد والمؤبد. 

العملة وسيلة للتداول وليست للاستثمار

وأوضح أن العملة وسيلة للتداول وليس الاستثمار، والقانون المصري اعتبر الاتجار في العملات «جريمة».

 

اقرأ المزيد:

وزير الرياضة لـ«في المساء مع قصواء»: صلاح يعشق مصر.. والمنتخب على قلب رجل واحد

وزير الرياضة لـ«في المساء مع قصواء»: نهنئ منتخب اليد بفوزه ببطولة أفريقيا

إعادة عرض لقاء البابا تواضروس ببرنامج «في المساء مع قصواء» السبت المقبل

حلقات مُعادة بـ«في المساء مع قصواء» اليوم وغدا بسبب سفر مذيعة البرنامج
بقلم أحمد شوقي