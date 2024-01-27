أستاذ قانون جنائي: التشريعات المصرية تضرب عصابات تجارة العملة بيد من حديد

قال أستاذ القانون الجنائي اللواء فاروق المقرحي، إن عصابات النقد الأجنبي تنشط في أوقات الأزمات.

القانون المصري يضرب بيد من حديد

وأضاف المقرحي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي خلال تقديمها برنامج «في المساء مع قصواء» المذاع على قناة «سي بي سي»، اليوم السبت، أن القانون المصري يضرب بيد من حديد عصابات الاتجار في العملات الأجنبية بغض النظر عن الكميات المضبوطة والعقوبات تصل للسجن المشدد والمؤبد.

العملة وسيلة للتداول وليست للاستثمار

وأوضح أن العملة وسيلة للتداول وليس الاستثمار، والقانون المصري اعتبر الاتجار في العملات «جريمة».