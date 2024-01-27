رئيس اتحاد اليد: برقية الرئيس السيسي أكبر تكريم للمنتخب بعد تتويجه بأمم أفريقيا

قال رئيس اتحاد كرة اليد محمد الأمين، إن برقية الرئيس السيسي أكبر تكريم للمنتخب المصري لكرة اليد والاتحاد بعد الإنجاز التاريخي الذي تحقق اليوم وهو فوز المنتخب بكأس الأمم الإفريقية لكرة اليد.

دعم الاتحاد وكل الرياضات المصرية

وقدم الأمين مع الإعلامية قصواء الخلالي خلال برنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع على قناة «سي بي سي»، الشكر لوزير الشباب والرياضة أشرف صبحي، على دعم الاتحاد وكل الرياضات المصرية وسعيه لتصل إلى المستوى العالمي.

منتخب مصر لكرة اليد

وكان منتخب مصر لكرة اليد توج بلقب كأس الأمم الأفريقية بفوزه على الجزائر 29 / 21 في نهائي النسخة التي اختتمت باستاد القاهرة والمؤهلة لأولمبياد باريس 2024 ليخطف تذكرة الصعود للدورة الأولمبية.